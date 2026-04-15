Ferrol en Común rechaza la eliminación de los campos de fútbol de A Malata y pide reconsiderar el proyecto

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Ferrol en Común ha calificado de “inadmisible” la eliminación de los campos de fútbol 8 de hierba sintética del entorno del estadio de A Malata y ha instado al gobierno local a reconsiderar la actuación prevista en la zona.

La formación asegura que lleva meses denunciando el estado del entorno del estadio, incluyendo tanto los campos de fútbol como el terreno anexo de entrenamiento y las aceras colindantes. Recuerdan que en septiembre de 2025 el pleno del Concello de Ferrol aprobó por unanimidad una moción presentada por este grupo en la que se acordaba eliminar el cierre del campo anexo e integrar su superficie en los espacios verdes de A Malata, al considerar que ya no estaba en uso.

Sin embargo, siete meses después, desde Ferrol en Común denuncian que la situación sigue sin cambios. Señalan que el espacio continúa sin regenerar, presenta riesgos para los viandantes y ofrece una imagen negativa de la ciudad.

Asimismo, critican que el gobierno local, encabezado por el Partido Popular, no esté cumpliendo los acuerdos adoptados en el pleno municipal, órgano que consideran el de mayor relevancia en la toma de decisiones del Concello.

En la misma moción también se proponía la renovación de los campos de hierba sintética, incluyendo la instalación de porterías, el pintado de líneas y la mejora del cierre perimetral. Esta propuesta fue rechazada por el grupo de gobierno, una decisión que, según Ferrol en Común, se explica ahora por la intención de destinar el espacio a la construcción de un aparcamiento, tal y como se habría trasladado en la Comisión de Urbanismo.

La formación considera “contradictorio” que el gobierno local defienda una apuesta por el deporte mientras elimina un espacio que era de uso habitual tanto para las categorías inferiores del Racing de Ferrol como para grupos de usuarios que lo empleaban de forma regular mediante alquiler.

Ferrol en Común sostiene que el progresivo desmantelamiento de estas instalaciones responde a la intención de suprimir un espacio deportivo consolidado de titularidad municipal, lo que, a su juicio, perjudica a numerosos usuarios.

Por todo ello, instan al gobierno local a replantear la actuación prevista y a impulsar un proyecto que permita rehabilitar los campos de hierba sintética con gestión directa municipal. Asimismo, proponen establecer acuerdos con AFAFE para garantizar el uso de estas instalaciones por el mayor número posible de personas.