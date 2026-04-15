CGT de Navantia Ferrol carga contra el comité intercentros por «blanquear» las listas negras y exige movilizarse

El sindicato CGT en Navantia Ferrol ha celebrado este miércoles una concentración a las puertas del astillero en apoyo a los dos operarios que permanecen encerrados en las instalaciones de San Fernando (Cádiz) desde hace nueve días.

Durante el acto, el representante sindical Javier Losada ha arremetido contra la dirección de la empresa pública y contra el comité intercentros, al que ha acusado de emitir un comunicado «infame» y «vergonzoso» por negar la existencia de listas negras en la compañía.

«Esto no es folclore, es necesario«, ha afirmado Losada ante los trabajadores concentrados, refiriéndose a la necesidad de visibilizar el conflicto de la Bahía de Cádiz y de romper el aislamiento que, a su juicio, sufren los trabajadores más combativos.

El dirigente de CGT ha denunciado las condiciones extremas en las que se encuentran los encerrados, Manolo y Jesús, dirigentes de la Coordinadora de Trabajadores del Metal de Cádiz. «Llevan nueve días en una grúa, sin electricidad, prácticamente incomunicados. Uno de ellos tiene hijos y no puede hablar con su familia por el bloqueo de la empresa», ha detallado.

RESPONSABILIDAD DE NAVANTIA

En su intervención, Losada ha señalado que existe una campaña deliberada para presentar a los encerrados como trabajadores que buscan «privilegios» o un acceso directo a la plantilla de Navantia, algo que ha tachado de «auténtica falacia». «Son soldadores muy cualificados que han trabajado por toda Europa. ¿Alguien se cree que no hay trabajo para ellos en la bahía? Es evidente que existe un veto«, ha subrayado.

El representante sindical ha responsabilizado directamente a la dirección de la empresa pública. «Navantia no es un observador de las listas negras; Navantia es organizadora de las listas negras aquí dentro», ha declarado. Según la versión de CGT, cuando una empresa auxiliar contrata a un trabajador con historial sindical combativo, es la propia Navantia quien impide su acceso a las instalaciones.

En esta línea, el portavoz de CGT ha calificado el último comunicado del comité intercentros como «una auténtica vergüenza» por considerar que «lava la cara y blanquea a Navantia».

En este sentido, Losada ha recordado el precedente ocurrido en la ría de Ferrol hace dos décadas, cuando, según ha relatado, se produjo en la auxiliar Nervión «un despido masivo» de 167 trabajadores de la industria auxiliar que destacaban por su «visión combativa». «Muchos de esos trabajadores no pudieron volver a trabajar en los astilleros. Se tuvieron que buscar la vida fuera», ha recordado.

Ante esta situación, CGT ha anunciado que en la asamblea de trabajadores prevista para este jueves, 16 de abril, propondrán que la factoría de Ferrol se movilice de forma contundente.

«Hay que pasar de las palabras a los hechos. Debemos adoptar medidas contundentes para exigir que estos compañeros y todos los trabajadores que han dado la batalla en Cádiz puedan trabajar dignamente en los astilleros», ha concluido Losada antes enviar un mensaje de «ánimo y agradecimiento» a los dos trabajadores encerrados en la grúa de San Fernando, a quienes ha calificado como «un ejemplo para el movimiento obrero».