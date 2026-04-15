El Ensemble Favola d’Argo ofrece un concierto de música barroca italiana en el Teatro Jofre

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El Teatro Jofre acogerá este viernes 17 de abril, a las 20:30 horas, el concierto del Ensemble Favola d’Argo, dentro de la programación adicional de la Sociedade Filarmónica Ferrolana.

La actuación pondrá el broche final a un mini-ciclo divulgativo centrado en el repertorio menos conocido de la música barroca, tras el concierto celebrado el pasado 26 de marzo. En esta ocasión, el público podrá disfrutar de un programa de música sacra italiana de la primera mitad del siglo XVII, coincidiendo con el periodo en el que surge la ópera.

El recital, que tendrá una duración aproximada de 60 minutos, estará precedido por una breve entrevista en el escenario con el objetivo de facilitar la comprensión de las piezas y acercar al público a este repertorio.

El programa, titulado ‘O Crux Ave, Spes Unica. Música Italiana do século XVII’, será interpretado por un trío formado para la ocasión por la mezzosoprano Nerea Berraondo, el clavecinista Marco Orsini Brescia y el violagambista Pablo Ruibal. Habitualmente, la formación cuenta también con la soprano Rosana Orsini.

El repertorio incluye obras de destacados compositores del Barroco como Claudio Monteverdi, Tarquinio Merula o Girolamo Frescobaldi, además de piezas de Giovanni Felice Sances, Andrea Falconieri y Alessandro Grandi.

Según explican desde la organización, el programa refleja la riqueza expresiva de la música italiana del siglo XVII, donde la palabra y la emoción adquieren un papel central a través de la monodia acompañada, una forma musical que marcó profundamente la evolución de la música occidental.

Las entradas ya están a la venta a un precio único de 16 euros, con una tarifa reducida de cinco euros para socios de la Filarmónica. Pueden adquirirse en las taquillas del teatro y del Auditorio, así como a través de la plataforma Ataquilla.