O Parrulo Ferrol y la Fundación Gadesport visitaron el IES Terra de Trasancos en su ciclo de visitas a los centros educativos

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O Parrulo Ferrol continúa reforzando su compromiso con la comunidad educativa de la comarca a través de nuevas actividades de promoción deportiva. En esta ocasión, la entidad ferrolana visitó el IES Terra de Trasancos, en el municipio de Narón, en colaboración con la Fundación Gadesport.

La iniciativa permitió al alumnado de 4º de ESO y 1º de Bachillerato conocer de cerca la realidad del fútbol sala profesional de la mano de los jugadores Rubén Orzáez, Mati Starna y Penezio, acompañados por el coordinador de la Escuela del club, Gonzi. Durante el encuentro, los deportistas compartieron experiencias personales, su día a día en la élite y diversas anécdotas de sus trayectorias.

Además de acercar el deporte profesional a los jóvenes, la actividad tuvo un marcado carácter educativo, incidiendo en la importancia de los valores del fútbol sala y la adopción de hábitos de vida saludables.

Tras la charla, el protagonismo se trasladó a la pista del pabellón de As Lagoas, donde alumnado y jugadores disputaron un animado minipartido, poniendo en práctica lo aprendido durante la jornada.

La visita concluyó con el sorteo de varios obsequios entre los asistentes y con la invitación a acudir al próximo encuentro del equipo ferrolano, que se celebrará este domingo a las 13:00 horas en el pabellón de A Malata, frente al Servigroup Peñíscola.