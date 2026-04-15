Lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos en Neda al proceso de selección de albañiles del PEL Concellos 2026.

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La Junta de Gobierno Local de Neda ha aprobado el pasado lunes la lista definitiva de personas admitidas y excluidas del proceso de selección para la contratación temporal de cinco albañiles, en el marco del PEL Concellos 2026 de la Diputación Provincial de A Coruña.

El acuerdo también incluye la convocatoria para la constitución del tribunal y el inicio del proceso de selección, así como la citación de los candidatos admitidos al Ayuntamiento de Neda para comparecer ante el órgano de selección este jueves 16 de abril, en los horarios indicados en el documento que puede descargarse a continuación.

Lista definitiva de admitidos y excluidos -PEL Concellos 2026