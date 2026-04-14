Este domingo visita guiada y teatralizada al Castro de Esmelle, organiza la cátedra de Arqueología

15 abril, 2026 Dejar un comentario 148 Vistas

. Imagen: Eloy Taboada.

La Cátedra de Arqueología y Educación Patrimonial organiza, este domingo 19 de abril, una visita guiada y teatralizada al Castro de Esmelle. Para conmemorar el Día Internacional de los Monumentos y Sitios (18 de abril), la Cátedra de Arqueología y Educación Patrimonial, promovida por la Universidade da Coruña (UDC) y el Ayuntamiento de Ferrol, organiza, este domingo, día 19 de abril, a las 11:30 horas, una visita guiada y teatralizada al yacimiento arqueológico de Tralocastro, una iniciativa divulgativa en la que colaboran varios de los y de las integrantes de la Romería Castreña de Esmelle.

La actividad es gratuita y no precisa de inscripción previa. Las personas interesadas en participar en la misma deberán dirigirse al punto de encuentro, situado en el local de la asociación vecinal.
 
 

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