Este viernes, charla informativa de Eva Martínez sobre la nueva regularización en materia de extranjería en Ferrol

15 abril, 2026 Dejar un comentario 164 Vistas

La Asociación Movilidad Humana organiza el próximo viernes 17 a las 19:00 horas una charla informativa sobre la nueva regularización en materia de extranjería, que tendrá lugar en el Centro Cívico de Canido y que estará a cargo de Eva Martínez Montero, directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y ex concejal socialista de Ferrol.

Este encuentro nace con el objetivo de ofrecer información clara, actualizada y accesible a la población migrante y a la ciudadanía en general sobre los cambios en los procesos de regularización, un tema de especial relevancia para muchas personas que actualmente residen en el territorio y buscan garantizar su acceso a derechos.

La jornada contará con la participación de Eva Martínez Montero cuya presencia permitirá trasladar información de primera mano sobre el alcance de esta nueva medida, así como resolver dudas y acercar la administración a la realidad cotidiana de las personas migrantes.

Desde Movilidad Humana, entidad de referencia en Ferrolterra en el acompañamiento a personas migrantes, destacan la importancia de generar estos espacios de información y encuentro, “donde no solo se comparten datos técnicos, sino también se construye confianza, seguridad y acceso real a derechos”.

La asociación, formada y liderada por mujeres migrantes, trabaja desde un enfoque comunitario, interseccional y de defensa de derechos, acompañando diariamente a personas en procesos administrativos complejos y promoviendo acciones de incidencia social e institucional.

La actividad está abierta al público hasta completar aforo.

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