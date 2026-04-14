Este viernes, charla informativa de Eva Martínez sobre la nueva regularización en materia de extranjería en Ferrol

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La Asociación Movilidad Humana organiza el próximo viernes 17 a las 19:00 horas una charla informativa sobre la nueva regularización en materia de extranjería, que tendrá lugar en el Centro Cívico de Canido y que estará a cargo de Eva Martínez Montero, directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y ex concejal socialista de Ferrol.

Este encuentro nace con el objetivo de ofrecer información clara, actualizada y accesible a la población migrante y a la ciudadanía en general sobre los cambios en los procesos de regularización, un tema de especial relevancia para muchas personas que actualmente residen en el territorio y buscan garantizar su acceso a derechos.

La jornada contará con la participación de Eva Martínez Montero cuya presencia permitirá trasladar información de primera mano sobre el alcance de esta nueva medida, así como resolver dudas y acercar la administración a la realidad cotidiana de las personas migrantes.

Desde Movilidad Humana, entidad de referencia en Ferrolterra en el acompañamiento a personas migrantes, destacan la importancia de generar estos espacios de información y encuentro, “donde no solo se comparten datos técnicos, sino también se construye confianza, seguridad y acceso real a derechos”.

La asociación, formada y liderada por mujeres migrantes, trabaja desde un enfoque comunitario, interseccional y de defensa de derechos, acompañando diariamente a personas en procesos administrativos complejos y promoviendo acciones de incidencia social e institucional.

La actividad está abierta al público hasta completar aforo.