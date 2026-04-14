Acto en memoria de los trabajadores del naval «asesinados por defender la legalidad republicana y sus derechos democráticos»

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

(Europa Press)-El comité de empresa de Navantia Ferrol ha renovado en la mañana de este martes su reivindicación de un espacio público «digno» que honre la memoria «de los trabajadores del naval asesinados durante la dictadura franquista«. Lo ha hecho en una rueda de prensa abierta a la ciudadanía, celebrada a las puertas del astillero minutos antes de proceder a la colocación de una nueva placa conmemorativa en la que se recuerda «a las personas trabajadoras del naval asesinadas por defender la legalidad republicana y sus derechos democráticos»

El presidente del comité, Carlos Díaz (MAS), ha agradecido la presencia de asociaciones, grupos políticos y plantilla en un acto que ha calificado como «de ciudadanía» y no exclusivo de la representación sindical. Durante su intervención, Díaz ha señalado directamente a la administración local.

«Dentro del Ayuntamiento de Ferrol, tienen que entender que deben de cerrar este capítulo de una vez por todas creando un espacio que realmente se merece esta ciudadanía, honrando a estos compañeros que dieron su vida para que nosotros disfrutemos de toda esa democracia que ganaron«, ha señalado.

La reivindicación se centra en una parcela situada frente a la entrada principal del astillero, un terreno que permanece sin acondicionar. El comité ha lamentado que, a pesar de que la demanda de una plaza pública en ese mismo lugar data de 2018, el proyecto sigue sin materializarse.

CAMBIO DE PLACA

Por su parte, Miguel Curveira, miembro del comité encargado de los trabajos de recuperación de archivos y memoria histórica dentro de la factoría, ha tomado la palabra para anunciar la sustitución de la placa colocada el año anterior. «Sustituimos hoy la placa por una que esperamos que mantenga viva su memoria por muchos años».

En un tono de advertencia ante el contexto político actual, Curveira ha hecho un llamamiento a «la esperanza y a la unidad en la lucha trabajadora», subrayando que «no se puede retroceder en la defensa de los derechos conquistados».

Más allá de la reivindicación urbanística al Ayuntamiento de Ferrol, el comité también ha dirigido sus demandas hacia la dirección de la empresa pública Navantia. «Reivindicamos que Navantia se comprometa de una vez con la conservación de su patrimonio y no deje que se pierdan más de 300 años de historia obrera, aumentando el personal y el presupuesto para este fin», ha afirmado Curveira.

El acto ha finalizado con un mensaje de solidaridad con los trabajadores de la industrial auxiliar de los astilleros de la Bahía de Cádiz, a quienes Curveira ha calificado de «vetados y discriminados por su actividad sindical», y con la inauguración de la nueva placa conmemorativa para mantener viva la memoria de los represaliados del sector naval ferrolano.