A licitación la redacción del proyecto para urbanizar el «Cuartelillo de Marinería» de Ferrol y construir hasta 20 viviendas

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La entidad estatal adscrita al Ministerio de Vivienda, Casa 47, ha licitado la redacción del proyecto de urbanización de la actuación residencial ‘Cuartelillo de Marinería’ en Ferrol, donde se prevé la construcción de hasta 20 viviendas asequibles. El valor estimado del contrato se fija en 48.821 euros, impuestos excluidos.

La licitación, tal y como ha informado Casa 47 en un comunicado, ha sido publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 13,00 horas del 14 de mayo de 2026.

Dentro del objeto del contrato, conforme ha explicado la entidad estatal se incluye la definición de todas las obras necesarias para la correcta conexión de los servicios e infraestructuras interiores de la actuación con los generales existentes, el levantamiento topográfico de los terrenos y la realización del estudio geotécnico necesarios, tanto para la ejecución del proyecto de urbanización como para la realización de los futuros proyectos de edificación en los solares resultantes.

El ámbito de la actuación abarca una superficie aproximada de 1.636 metros cuadrados, cuyo proyecto de urbanización incluye tanto el afirmado de tierras y su pavimentación, como las diferentes redes de servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público, telecomunicaciones, jardinería, mobiliario urbano, gestión de residuos y su integración ambiental.

VIVIENDA ASEQUIBLE Y PROTEGIDA PARA SIEMPRE

‘Cuartelillo de Marinería’, situado en el número 215 de la calle María, en las inmediaciones del parque municipal «Raiña Sofía» y cuyos terrenos pertenecían a Invied, es una de las actuaciones del Plan de Vivienda Asequible impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que permitirán el desarrollo de vivienda asequible a lo largo de todo el país.

Estas viviendas pasarán a formar parte del parque estatal de vivienda de manera permanente y que está siendo gestionado por la entidad estatal de vivienda Casa 47, actuando en el ciclo residencial completo desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía.