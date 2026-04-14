Los Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, en Ferrol,celebran este jueves la festividad de su Patrón

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La Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia civil organiza este jueves, día 16, a 12.00 horas una misa que se celebrará en la iglesia parroquial castrense de San Francisco, en honor de San Hermenegildo, Santo Patrón de la Hermandad y en recuerdo de los compañeros recientemente fallecidos.

Este año se da la circunstancia de que el Santo Padre ha refrendado oficialmente dicho patronazgo, atendiendo a la solicitud de la Hermandad, cuyo Presidente de Honor es SM El Rey

San Hermenegildo fue un mártir de la fé, ejemplo de fidelidad, y su memoria perdura en la milicia desde que en 1814 se fundó la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, distinción militar española que reconoce y premia la constancia y conducta intachable de los militares españoles, su fidelidad, lo que da pleno sentido a su patronazgo.

La Real Hermandad de Veteranos invita a asistir este acto religioso a todos los retirados, y a todos los compañeros, familias y muy especialmente a las damas y caballeros de la Orden de San Hermenegildo.