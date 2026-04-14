Los Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, en Ferrol,celebran este jueves la festividad de su Patrón

14 abril, 2026 Dejar un comentario 265 Vistas

Acto religioso 2025

La Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia civil organiza este jueves, día 16, a 12.00 horas una misa que se celebrará en la iglesia parroquial castrense de San Francisco, en honor de San Hermenegildo, Santo Patrón de la Hermandad y en recuerdo de los compañeros recientemente fallecidos.

Este año se da la circunstancia de que el Santo Padre ha refrendado oficialmente dicho patronazgo, atendiendo a la solicitud de la Hermandad, cuyo Presidente de Honor es SM El Rey

San Hermenegildo fue un mártir de la fé, ejemplo de fidelidad, y su memoria perdura en la milicia desde que en 1814 se fundó la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, distinción militar española que reconoce y premia la constancia y conducta intachable de los militares españoles, su fidelidad, lo que da pleno sentido a su patronazgo.

La Real Hermandad de Veteranos invita a asistir este acto religioso a todos los retirados, y a todos los compañeros, familias y muy especialmente a las damas y caballeros de la Orden de San Hermenegildo.

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