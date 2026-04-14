Mar defiende su plan ante la mortandad del marisco y denuncia que el Gobierno destina «cero euros» al sector

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, defiende el plan de 22,7 millones de euros puesto en marcha por la Xunta ante la mortandad masiva del marisco, al tiempo que ha cargado contra el Gobierno central por destinar «cero euros para el marisqueo gallego».

A preguntas del PSdeG en la comisión de Pesca, Suárez sostiene que el Gobierno gallego «actúa» con inversión y un «compañamiento constante y real» al sector. Una cuestión que contrapone a lo que considera pasividad «inaceptable» del Estado. Apunta que el Consejo de Ministros declaró a Galicia como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil el 10 de febrero, pero censura que no haya supuesto partidas por parte del Estado.

También recuerda que el pasado 13 de marzo la Xunta envió una carta a la directora del Instituto Social de la Marina (ISM) para solicitar que las mariscadores que tienen que suspender su actividad no tengan que abonar las cuotas a la Seguridad Social, cuestión que no ha recibido respuesta, según critica.

Enfrente, Paloma Castro (PSdeG) reprocha que el plan «no fue consensuado» con el sector, sino solo «explicado» a las cofradías. Afea que los apoyos excluyen al marisqueo a flote y no incluyen ayudas directas para el sector. Pide a la Xunta crear una «subvención directa» para cubrir las cuotas de la Seguridad Social.

Advierte de que está pendiente que la Xunta «termine» los datos de muestreo oficiales y los mande al Estado para los apoyos por declaración de zona catastrófica. Y es que Castro reprueba que «derivan todo en la competencia del Estado».

COMPARECENCIA SOBRE DIGITALIZACIÓN

Por otra parte, director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón Sánchez-Brunete, ha comparecido este martes en el Parlamento para hablar de digitalización. Esta intervención ha provocado las críticas de la oposición, especialmente del BNG, cuya diputada Rosana Pérez ha tachado de «marcianada» que acuda a petición propia a hablar de este tema con «los problemones» que sufre el sector actualmente.

El director xeral de Pesca sostiene que «se está haciendo un muy buen trabajo» en digitalización, pero con «margen de mejora» y en el marco de una «escucha activa». Admite que en el sector hay una «resistencia al cambio», pero valora herramientas puestas en marcha, como el reciente lanzamiento de la plataforma Lonxas Galegas 4.0.

Anualmente hay una gestión de 300.000 documentos digitales. También destaca que la Plataforma Tecnolóxica da Pesca cuenta con 8.000 usuarios registrados, además de que en el primer trimestre hubo casi 1.000 usuarios activos y más de 46.000 accesos.

Durante el debate, Rosa Pérez (BNG) ha denunciado que, con la competencias que tiene el director xeral y «la cantidad de problemas impresionantes» del sector, le parece «una marcianada» ir al Parlamento a hablar de «algo que cualquiera puede consultar en cualquier sitio».

Asimismo, Carlos López Font (PSdeG) ha reducido esta comparecencia a la intención del director xeral de «lucirse«, pues considera que estas intervenciones «deberían tener un contenido más político por las necesidades que tiene el sector».

En cambio, Miguel Fidalgo (PP) ha arremetido contra el «Bloque ‘Negacionista’ Galego» por su «visión cavernícola de Galicia», dado que «quiere una Galicia anclada en el tiempo».

IMPACTO DE LA GUERRA

En otro orden de cosas, Rosana Pérez también ha preguntado por el impacto de la guerra de Oriente Próximo en el sector pesquero y critica las medidas «insuficientes» de la Xunta y a un PP que «está a favor del imperalismo de los Estados Unidos».

En respuesta, el director xeral de Pesca ha apuntado que la subida inicial de 30 céntimos por litro de combustible supuso un aumento de hasta 16.000 por marea en algunos barcos, a la vez que afectó a la rentabilidad de los de menor escala por menor capacidad de absorción de subidas. Sostiene que, para poder aportar compensaciones a operadores del sector pesqueros y productores, el Gobierno debe solicitar la activación de un artículo del reglamento de los fondos europeos Fempa ante acontecimientos excepcionales por «una perturbación significativa de los mercados».

DRAGADOS EN PUERTOS

En otra pregunta, en este caso del PPdeG, el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, se ha referido a los dragados de los puertos de Miño, Barallobre y Pontedeume, que cuentan con una inversión de 1,3 millones.

Prevé que estas actuaciones se inicien a partir de mayo, pues apunta que no se han podido comenzar antes por las condiciones climatológicas. «Después de tantos años estamos pudiendo ver el final del túnel», ha afirmado, sobre unas obras que han afrontado diferentes «atrancos«.

Las obras tendrán un plazo de ejecución de nueve meses una vez iniciadas. En total, en los tres puertos se dragará un volumen total estimado en cerca de 38.000 metros cúbicos de áridos.