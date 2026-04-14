Valdoviño abre o prazo de presentación de candidaturas para a VII Gala do Deporte

O acto institucional celebrarase o 22 de maio na casa da cultura. Valdoviño celebra a sétima edición da súa Gala do Deporte o 22 de maio.
Será un acto institucional co que visibilizar, recoñecer e estimular o esforzo, a excelencia e os valores xerados polos deportistas, clubs, adestradoresvoluntariado e aquelas entidades que, volcadas co deporte, o converten nun motor social, educativo e de saúde de primeiro nivel no municipio.
O concelleiro de Deportes, Sergio Saavedra, avanzaba a data da cita, e tamén, a apertura do prazo de presentación de candidaturas por parte de clubs, federacións e particulares, dende este martes 14 de abril e ata o día 29 deste mes -no rexistro municipal da casa consistorial ou sede electrónica-.
Nesta edición avaliaranse exclusivamente os méritos acadados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2025, e as bases cos requisitos, procedemento e criterios de valoración poden consultarse na páxina web municipal. Recibidas as candidaturas, serán avaliadas por un xurado integrado por persoas de recoñecida solvencia e traxectoria ligadas ao deporte na comarca, xunto co concelleiro de área e o técnico de deportes – que actuarán como presidente e secretario respectivamente, con voz pero sen voto-.
Na Gala recoñecerase aos mellores deportistas nas diferentes disciplinas, e entre estas, sairá o/a mellor deportista do ano. Unha distinción que na última edición compartiron Nerea Penabad e Lidia Vellón, campioas do mundo de danza coreográfica; tomando o relevo de compañeiros como o arqueiro Adrián Orjales (V gala); o xogador de básket Miguel Romero (IV gala) e a xogadora de balonmán Alicia Fernández (I, II e III galas).
Así mesmo, os recoñecementos completaranse coas mencións de honra.