La biblioteca de Neda tiene casi mil miembros

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La Biblioteca Municipal de Neda está a punto de alcanzar los mil socios. Este espacio cultural, que se convertirá en un referente en gallego en los próximos días gracias a la celebración de las XXI Jornadas Literarias, centradas en el “Galician noir”, ha sumado casi cuarenta socios durante el último año, al tiempo que ha reforzado su colección bibliográfica.

Gracias a las 39 nuevas suscripciones registradas a lo largo de 2025, el número de usuarios del espacio cultural asciende a nada menos que 987, lo que representa alrededor del 20% de la población municipal. Un incremento al que ha contribuido la intensa programación de presentaciones y su activo club de lectura.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Neda se ha comprometido a seguir ampliando sus colecciones bibliográficas. El centro cultural, que reabrió sus puertas al público el año pasado tras la renovación de sus instalaciones, cuenta actualmente con unos 30.500 títulos, tras la incorporación de 214 publicaciones gracias a subvenciones y fondos propios.

Las innovaciones editoriales, tanto en gallego como en español, surgieron, en muchos casos, de las peticiones de los lectores, lo que contribuyó a enriquecer la colección bibliográfica. De este modo, el centro municipal consolida su duodécima posición en el ranking gallego de bibliotecas públicas por volumen de obras en relación con la población local.