La Mancomunidade de la comarca de Ferrol respalda a la plantilla de Navantia y reclama más inversión

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La Mancomunidade de Concellos da comarca de Ferrol aprobó este lunes en pleno, por unanimidad, una declaración institucional de apoyo a los trabajadores de los astilleros de Navantia en la ría de Ferrol.

El organismo, presidido por el alcalde ferrolano, José Manuel Rey Varela, respalda así al sector naval, considerado históricamente uno de los pilares económicos de la ciudad y su comarca. El texto recuerda que esta industria ha sido el sustento de numerosas familias durante siglos y continúa desempeñando un papel clave en la actualidad.

En este contexto, la declaración subraya que el sector atraviesa un momento de posicionamiento internacional que hace necesario el apoyo de las administraciones públicas, así como la unión de esfuerzos para afrontar el futuro y evitar errores del pasado.

Entre las principales demandas, se insiste en que el futuro Plan Industrial para Navantia en la ría de Ferrol, correspondiente al periodo 2026-2029, incluya proyectos concretos y estratégicos. En este sentido, se reclama la construcción de un nuevo dique cubierto para el área de construcciones y otro destinado a reparaciones, además de mejoras en la fábrica de turbinas y el desarrollo del gemelo digital.

Asimismo, el documento apuesta por garantizar empleo estable y de calidad mediante el refuerzo de la plantilla, así como por impulsar la innovación, la investigación y sectores emergentes como la eólica marina.

Por último, la Mancomunidad reclama un seguimiento activo del Plan Industrial que permita asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados y evitar posibles incumplimientos.