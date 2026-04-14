Escolares de Ferrol salen a la calle este jueves para celebrar el Día de la Educación Física

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Ferrol se suma este jueves, 16 de abril, a la conmemoración del Día de la Educación Física en la Calle, una iniciativa de ámbito estatal que llenará plazas y espacios públicos de la ciudad con actividades deportivas protagonizadas por alumnado de distintos centros educativos.

El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, avanzó que el Concello participa un año más en esta propuesta promovida por el Consejo COLEF junto a los colegios profesionales autonómicos.

Bajo el lema “Educación Física 2.0: Moviendo cuerpos, conectando mentes”, la jornada invita a reflexionar sobre la relación entre el cuerpo, el movimiento y la tecnología en la vida cotidiana del alumnado. La iniciativa, que nació en 2011, se ha consolidado como una de las mayores movilizaciones educativas del país, reuniendo a estudiantes, profesorado y voluntariado.

Cada centro participante diseña sus propias actividades, adaptadas a su contexto, contribuyendo así a una acción colectiva que reivindica la Educación Física como una materia clave para el desarrollo integral y el bienestar social.

En Ferrol, las actividades se desarrollarán a lo largo de la mañana en distintos puntos de la ciudad. El CEIP Ángela Ruiz Robles y el CEIP Esteiro estarán en la plaza de España, de 09:00 a 14:00 horas; el CEIP San Xoán de Filgueira se situará en la calle Carballo, de 10:00 a 13:00 horas; el CPR San Rosendo llevará sus propuestas a la plaza Fernando Miramontes y a la plaza Rodolfo Ucha, en Canido, entre las 09:50 y las 13:00 horas; el CPR Cristo Rey estará en la plaza de Armas, de 12:00 a 14:00 horas; y el colegio Tirso de Molina desarrollará sus actividades en la plaza de Amboage, de 09:00 a 14:00 horas.

De este modo, Ferrol convertirá sus calles en un gran espacio deportivo y educativo, acercando la actividad física a la ciudadanía y poniendo en valor su papel en la formación de los más jóvenes.