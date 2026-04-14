Inscripción abierta en Valdoviño en la tercera y última etapa guiada por la Ruta Costera

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De 12 km y dificultad media, se celebra este sábado 18 de abril.

El Ayuntamiento de Valdoviño abre el plazo de inscripción en la tercera y última etapa guiada por la Ruta Costera. Se celebra este sábado 18 de abril, con salida a las 10 horas del estacionamiento de la playa de Outeiro, en Lago, y con la vista puesta en alcanzar el arenal de Campelo, en Meirás.

Entre uno y otro punto, 12 km de un itinerario de dificultad media, a realizar en un tiempo de 4 horas. Organizada por la concejalía de Cultura y Turismo y guiada por la firma Portal Norte, la iniciativa cuenta con plazas limitadas y preferencia para aquellas personas que ya completaron la etapa precedente. Para anotarse debe enviarse un whatsapp al número 648 87 77 80, de lunes a viernes de 10 a 16 horas (hasta completar aforo).

Entre los imperdibles de la etapa está el Faro de Punta Frouxeira, la ermita de la Virgen de Oporto o el Pico da Vela. Como en las anteriores, se trata de un itinerario lineal y cuyo regreso correrá por cuenta de las personas participantes.

La Ruta Costera propone un viaje por la historia, naturaleza y la identidad del territorio, apostando por un turismo de calidad, sostenible y respetuoso. En su conjunto son cerca de 40 km, que permite descubrir Valdoviño de Norte a Sur, desde Porto do Cabo hasta Campelo.