La Crebinsky Balkan Band protagoniza este jueves una nueva cita de ‘Os Xoves da Capela’ en Ferrol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Centro Cultural Torrente Ballester acoge este jueves 16 de abril, a partir de las 20:30 horas, una nueva sesión del ciclo cultural “Os Xoves da Capela”, que en esta ocasión contará con la actuación de la Crebinsky Balkan Band. Las entradas están ya a la venta a un precio único de tres euros y pueden adquirirse en las taquillas del Teatro Jofre, del Auditorio de Ferrol y a través de la plataforma Ataquilla.

Esta formación, definida como una pequeña orquesta popular surgida de un universo imaginario, tiene su origen en la película Crebinsky. A partir de su banda sonora, el grupo dio el salto de la pantalla a los escenarios, desarrollando una propuesta musical caracterizada por su energía, imaginación y eclecticismo.

El proyecto musical nació en 2010 con la publicación de su primer disco, “Banda Crebinsky”, compuesto por Pablo Pérez para el filme dirigido por Enrique Otero. Desde entonces, la banda ha ofrecido conciertos en distintos formatos y ha participado en destacados eventos como el Festival Intercéltico de Ortigueira, el Festival de Cine de Málaga o el Festival da Luz, además de actuar en escenarios internacionales como el Teatro Majestic Passy de París.

A lo largo de su trayectoria, el grupo ha sido reconocido con diversos galardones, entre ellos premios a la mejor música original en festivales internacionales como los de Toulouse y Oaxaca. Además, es la banda más premiada en los Premios Martín Códax da Música, con un total de tres distinciones. También obtuvo un Premios Mestre Mateo por el videoclip “Un piatto”, dirigido por Enrique Otero para el Festival de Cine de Cans.

Con cerca de 15 años de trayectoria y más de 200 conciertos por toda Europa, la Crebinsky Balkan Band ofrecerá en Ferrol un espectáculo de aproximadamente 80 minutos que combina calidad musical y conexión con el público.