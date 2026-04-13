ANDE Galicia busca talentos para participar en la Fase Autonómica de los 40º Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes y Nuevos Diseñadores

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La delegación de Galicia de la Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores (ANDE) mantiene abierta hasta el próximo 30 de abril la inscripción para participar en la 2ª edición de la Fase Autonómica de los Premios Nacionales a la Moda.

Esta nueva convocatoria se dirige a nuevos y jóvenes diseñadores, que cumplan uno de estos requisitos: estudiantes de Diseño de Moda, Patronaje o Bellas Artes en escuelas de diseño gallegas o en la Universidad de A Coruña (mínimo 1º curso finalizado), empresas textiles con menos de 3 años de actividad, y jóvenes diseñadores menores de 30 años con vinculación a Galicia (origen gallego o residencia mínima de 2 años).

Los/as interesados en participar deberán presentar 6 figurines en DIN A4 a color, junto con una descripción de la colección y los bocetos correspondientes, además de detallar los materiales empleados en la misma. Los trabajos se enviarán junto con los datos personales de los participantes a la dirección de correo electrónico

info@andegalicia.es .

Los seleccionados participarán en el 2º Desfile de ANDE Galicia que se celebrará el próximo 15 de octubre en Ferrolterra, del que saldrá el ganador/a. El premio al Mejor Joven Diseñador/a de Galicia consistirá en representar a Galicia en la 40ª edición de los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores. Además recibirá un diploma acreditativo, un reportaje en un medio de comunicación digital gallego, y un premio especial en una empresa en el sector textil.

Cabe destacar que en la edición de 2025, la representante de Galicia –Claudia Jiang- logró el 2º puesto en el certamen nacional, lo que denota la excepcional calidad de los jóvenes diseñadores gallegos.

Sobre ANDE y la delegación de ANDE Galicia

La Asociación de Jóvenes y Nuevos Diseñadores Españoles (ANDE) es una entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad es la promoción y divulgación del trabajo de los nuevos talentos de la moda de España. Orienta y asesora a los Nuevos y Jóvenes Diseñadores Españoles respecto a la consolidación de su marca e introducción en el mercado.

Forma parte de ella la delegación de ANDE Galicia, que trabaja para dar visibilidad a los futuros diseñadores formados en las escuelas de diseño gallegas y la Universidad de A Coruña, implicando al mayor número de negocios y proyectos relacionados con el mundo textil de la comunidad gallega.

Sus objetivos incluyen impulsar valores de Igualdad, Sostenibilidad, Patrimonio Cultural y Valor cultural, contando con lugares de moda e interés para las actividades complementarias del Certamen de moda Galicia 2026, que se

anunciarán en los próximos meses.