El gobierno local quiere tener aprobado el nuevo Plan Especial de Ferrol Vello antes de finalizar el año

13 abril, 2026 Dejar un comentario 196 Vistas

Fot. arch.

Uno de los principales escollos para poder avanzar en la rehabilitación en Ferrol Vello es la aprobación del nuevo Plan Especial, tras la anulación del anterior por parte del Tribunal Supremo en 2022.

El deseo del gobierno local es poder aprobarlo “canto antes” tal y como afirmaba este lunes en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, en un Plan Especial en el que el gobierno local y los funcionarios municipales están realizando “un esforzo importante” para conseguir que este sea el definitivo y no haya nuevos problemas en el futuro.

En estos momentos, están pendientes de recibir la resolución de impacto ambiental, marcándose el objetivo de darle luz verde “antes de finalizar o ano.”

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