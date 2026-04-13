El complejo deportivo Javier Gómez Noya de Caranza será reformado con 525.000 euros dentro de la ‘Cidade do Deporte’

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La junta de gobierno local ha dado luz verde este lunes al proyecto de mejora del complejo deportivo Javier Gómez Noya, en Caranza, dotado de 525.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses una vez sea adjudicado, dentro del proyecto de la ‘Cidade do Deporte’.

Así lo daba a conocer el alcalde José Manuel Rey Varela, en unas actuaciones muy demandadas por los usuarios, sobre todo, de la piscina, en el que se mejorarán las condiciones de climatización, con nueva accesibilidad, salubridad y eficiencia energética, sustituyendo la actual iluminación con un nuevo sistema LED.

Se instalará una nueva bomba de calor de aire y agua, con el objetivo de garantizar la temperatura del agua en todo momento, al mismo tiempo que ayudará a reducir consumo eléctrico y, con ello, cumpliendo la normativa de regulación de criterios higiénico sanitarios de Galicia.

Además, se actuará en las instalaciones de saneamiento, con la instalación de duchas temporizadas y antivandálicas, renovación de la red y mejora de la evacuación de aguas.