A Deputación da Coruña reforza a atención a colectivos vulnerables coa dotación de novos vehículos

13 abril, 2026

AGADESP, Ecos do Sur, Asociación Fonte da Virxe, Nuestra Señora de Chamorro, UDP e Misela son as entidades beneficiarias dun programa que inviste preto de 265.000 euros.

Foto (arquivo) Entrega dunha furgoneta a Ambar Barbanza

A Deputación da Coruña vén de aprobar a concesión definitiva das axudas do programa FOIEV 2026, cun investimento total de 264.796,57 euros destinado á adquisición de vehículos por parte de entidades sen ánimo de lucro da provincia.

Estas subvencións permitirán incorporar novos vehículos adaptados aos servizos sociais e sociosanitarios, facilitando o desprazamento das persoas usuarias e contribuíndo a mellorar a atención a colectivos vulnerables en todo o territorio.

A deputada de Política Social, Mar García Vidal, destacou que “este programa supón un apoio fundamental para o traballo que desenvolven as entidades sociais, dotándoas de medios que lles permiten chegar a máis persoas e facelo en mellores condicións”.

As axudas benefician a seis entidades da provincia: Asociación Asistencial Galega de Servicios a Dependencia (AGASDEP), Asociación Ecos do Sur, Asociación Fonte da Virxe de familiares e amigos dos enfermos mentais, Asociación Nuestra Señora de Chamorro, Asociación Provincial de Pensionistas e Xubilados (UDP) da Coruña e a asociación Misela, da comarca de Noia-Muros.

Os proxectos financiados inclúen a adquisición de vehículos adaptados para o transporte de persoas con mobilidade reducida, furgonetas e vehículos de nove prazas, destinados principalmente a facilitar o acceso a centros de día, programas de respiro familiar, servizos de atención á discapacidade e iniciativas de inserción sociolaboral.

Mar García Vidal subliñou tamén que “estas inversións contribúen a garantir a igualdade de acceso aos servizos sociais, especialmente no rural, onde a mobilidade é clave para evitar situacións de illamento”.

Lea también

El Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional Asociación Española Contra el Cáncer se celebra el 11 de abril

Se han habilitado puntos de venta adicionales en los días previos a la celebración del …

