A Deputación da Coruña reforza a atención a colectivos vulnerables coa dotación de novos vehículos

AGADESP, Ecos do Sur, Asociación Fonte da Virxe, Nuestra Señora de Chamorro, UDP e Misela son as entidades beneficiarias dun programa que inviste preto de 265.000 euros.
A Deputación da Coruña vén de aprobar a concesión definitiva das axudas do programa FOIEV 2026, cun investimento total de 264.796,57 euros destinado á adquisición de vehículos por parte de entidades sen ánimo de lucro da provincia.
Estas subvencións permitirán incorporar novos vehículos adaptados aos servizos sociais e sociosanitarios, facilitando o desprazamento das persoas usuarias e contribuíndo a mellorar a atención a colectivos vulnerables en todo o territorio.
A deputada de Política Social, Mar García Vidal, destacou que “este programa supón un apoio fundamental para o traballo que desenvolven as entidades sociais, dotándoas de medios que lles permiten chegar a máis persoas e facelo en mellores condicións”.
As axudas benefician a seis entidades da provincia: Asociación Asistencial Galega de Servicios a Dependencia (AGASDEP), Asociación Ecos do Sur, Asociación Fonte da Virxe de familiares e amigos dos enfermos mentais, Asociación Nuestra Señora de Chamorro, Asociación Provincial de Pensionistas e Xubilados (UDP) da Coruña e a asociación Misela, da comarca de Noia-Muros.
Os proxectos financiados inclúen a adquisición de vehículos adaptados para o transporte de persoas con mobilidade reducida, furgonetas e vehículos de nove prazas, destinados principalmente a facilitar o acceso a centros de día, programas de respiro familiar, servizos de atención á discapacidade e iniciativas de inserción sociolaboral.
Mar García Vidal subliñou tamén que “estas inversións contribúen a garantir a igualdade de acceso aos servizos sociais, especialmente no rural, onde a mobilidade é clave para evitar situacións de illamento”.