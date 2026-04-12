La Residencia de Mayores de la Xunta en Ferrol-Caranza participa en la jornada ‘Deporte e Vida Activa’ en el Real Aeroclub de Santiago de Compostela

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Un grupo de personas usuarias de la residencia de mayores pública autonómica de Caranza (Ferrol) participó esta semana en la jornada Deporte y Venida Activa organizada en las instalaciones del Real Aeroclube de Santiago de Compostela.

La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, también acudió a este encuentro, donde animó a los mayores la participar en actividades que, como esta, buscan impulsar una vida activa y saludable a través de la actividad deportiva.

Además, de los residentes del centro ferrolán, el evento reunió a usuarios de otras dos residencias de la Xunta: a Torrente Ballester de A Coruña y Puerta del Camino de Santiago de Compostela . La jornada incluyó la práctica de deportes como el golf, el pádel y el croquet.