La Residencia de Mayores de la Xunta en Ferrol-Caranza participa en la jornada ‘Deporte e Vida Activa’ en el Real Aeroclub de Santiago de Compostela

Un grupo de personas usuarias de la residencia de mayores pública autonómica de Caranza (Ferrol) participó esta semana en la jornada Deporte y Venida Activa organizada en las instalaciones del Real Aeroclube de Santiago de Compostela.
La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, también acudió a este encuentro, donde animó a los mayores la participar en actividades que, como esta, buscan impulsar una vida activa y saludable a través de la actividad deportiva.
Además, de los residentes del centro ferrolán, el evento reunió a usuarios de otras dos residencias de la Xunta: a Torrente Ballester de A Coruña y Puerta del Camino de Santiago de Compostela . La jornada incluyó la práctica de deportes como el golf, el pádel y el croquet.