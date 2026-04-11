Empate con sabor a poco para el Valdetires Ferrol ante Mioño

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El Valdetires Ferrol dejó escapar dos puntos en el Pabellón de Esteriro tras empatar 2-2 ante Mioño, en la 26ª jornada de la Segunda División, disputado en la tarde del sábado.

Desde el inicio, el técnico ferrolano, Manu Lombardía había advertido del peligro del rival, un equipo de la zona baja que llegaba con cambios recientes en su plantilla y con una propuesta basada en la intensidad. Y ese guion se cumplió. Al Valdetires le costó entrar en el partido durante la primera mitad, falto de ritmo y sin conseguir dominar con claridad, a pesar de haber logrado adelantarse en el marcador, con un tanto de Iria.

Las cántabras no bajaron los brazos en ningún momento y, a falta de cinco minutos para el descanso, Andrea empataba el partido. La alegría tan solo les duraba unos segundos ya que, en la siguiente jugada, Irene volvía a poner por delante a las ferrolanas, dejando esta mínima ventaja al descanso.

Tras el paso por vestuarios, el Valdetires Ferrol mostró una mejor versión. Con mayor control y ocasiones, tuvo opciones de ampliar la ventaja y encarrilar definitivamente el encuentro, pero la falta de efectividad volvió a penalizarle. Esa falta de contundencia mantuvo con vida a Mioño, que terminó aprovechando su oportunidad.

A falta de poco más de un minuto para el final, y en una acción de portera-jugadora, el equipo visitante logró el tanto del empate, por medio de Amelia, silenciando al pabellón y dejando helado al Valdetires. Las locales intentaron responder con la misma estrategia en los instantes finales, generando un par de ocasiones claras, pero el balón no quiso entrar, por lo que este 2-2 acabaría siendo definitivo.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol tiene 40 puntos, en el 6º puesto de la tabla, aunque con un partido menos. Para la próxima jornada las ferrolanas visitarán al San Pablo Eivisa, en un partido que se disputará el sábado 18, a las 19:30 horas, en el Pabellón Municipal Es Viver (Ibiza).

Valdetires Ferrol: Natali, Patri Corral, Monti, Irene, Tere – también jugaron – Iria, Mery, Giselle Tais, Laura Fernández y Paula Alonso.

Mioño: Saelia, Amelia, Andrea, María del Carmen, Irene – también jugaron – Ane, Laura, Vera e Ithaisa.

Árbitros: Adrián Figueroa y Sergio López, junto con Berta García como asistente (Comité gallego). Amonestaron a la local Tere y a las visitantes Andrea y Ane.

Goles: 1-0 Iria min.5, 1-1 Andrea min.15, 2-1 Irene min.15, 2-2 Amelia min.38.

Pabellón: Esteiro.