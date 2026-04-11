Festival Bal y Gay de música (2026)–(Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro)

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Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro

La XIII Edición del Festival Bal y Gay de Música ya está en marcha desde su reciente presentación en el Centro Gallego de Arte Contemporánea de Santiago de Compostela anunciando catorce conciertos que tendrán lugar del 5 al 21 de agosto de 2026 recorriendo parte de la provincia de Lugo y sus enclaves naturales y arquitectónicos de singular y destacada belleza.

El evento, que nace en 2014 poniendo en relieve el nombre del compositor, musicólogo y crítico musical lucense Jesús Bal y Gay (1905-1993) ofrecerá en catorce conciertos de música clásica que comenzarán con la agrupación belga Vox Luminis de “refinamiento siempre sublime” interpretando en la Catedral arrodillada motetes de J.S. Bach, la máxima expresión del Barroco alemán. Presente el recuerdo a Manuel de Falla con su inolvidable Amor Brujo en el 150 aniversario de su nacimiento y el concierto Falla Imaginado. Auxiliadora Toledano establecerá el puente melódico de lied europeo y latinoamericano; sonarán el violín de Alexandra Preucil junto a la viola de A. Tamestit interpretando fundamentalmente a Bartók y apuntando hacia el piano romántico de Grigory Sokolov, considerado uno de los mayores pianistas vivos tanto por su técnica como por su espiritualidad.

Estará como es habitual la Real Filharmonía de Galicia, conducida en la ocasión por César Ramos, el director asistente de la presente temporada, que ha sido también director de la Orquesta Sinfónica de Matanzas y de la

Orquesta Nacional de Cuba; el bel canto del tenor ítalo-argentino Santiago Ballerini y de la soprano Berna Perles acompañados por el piano de Javier Carmena. La Ritirata, agrupación de gran prestigio especializada en la interpretación de música antigua creada por Josetxu Obregón tocará célebres compases de Boccherini; la Orquesta del Principado de Asturias y más.

El encuentro musical de cada verano permanece aproximando música de calidad al gran público convirtiéndolo en obligada cita veraniega…á beira do mar.