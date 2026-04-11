El Real Madrid Castilla le sacó los colores a un Racing ridículo (0-5)

M. V. En caída libre, así se encuentra el Racing cuando faltan 6 jornadas para finalizar la competición. En la noche del sábado, pasó un ciclón futbolístico llamado Real Madrid Castilla, el cual superó al Racing en todas y cada una de las facetas del juego. El público despidió al equipo racinguista con una sonora pitada y unos gritos de desaprobación que fueron la tónica general durante todo el encuentro. El resultado al descanso era ya de 0-4 favorable a los de la capital de España.
Un ridículo espantoso del Racing en la primera parte
Desde los primeros minutos se vio sobre el campo que los dos equipos jugaban a un ritmo muy diferente; los veloces y técnicos jugadores visitantes superaban una y otra vez en los duelos a los racinguistas, teniendo estos que frenarlos con continuas faltas. Jacobo tuvo la primera de los visitantes, salvó Parera.
En el 17´, llegó el 0-1 tras una asistencia de Dacosta al jugador rival, Ciria, quien hacía el 0-1 con mucha calidad.
En el 26, llegaba el 0-2 obra de Jacobo. Primeros pitos y cánticos de «jugadores mercenarios» desde la grada.
Poco después llegó un gran gol de Palacios que hacía el 0-3 y provocaba que los primeros aficionados comenzasen a abandonar A Malata.
Cerca del descanso, despeje de Chema, quien había sustituido al lesionado Zalaya, y rebote que da en Pol Fortuny para que este hiciese el 0-4 con el que ambos equipos se marchaban a vestuarios.
¿El Racing? Algún ataque poco productivo de Álvaro Juan y poco más… Una imagen lamentable que provocaba una gran bronca del público a su equipo al descanso.
Los madridistas no hicieron sangre en la segunda parte.
Bajó el pistón el filial merengue en los segundos 45 minutos ante un Racing abatido y superado, que no supo aprovechar la relajación de los visitantes para crear peligro real. Alguna llegada tímida o algún disparo inocente desde fuera del área. Una doble ocasión de Escobar, primero paraba el portero y luego la sacaba fuera del estadio a portería vacía …
Por su parte, los madrileños nadaban y guardaban la ropa, dando entrada, al igual que el Racing, a jugadores de refresco. En el minuto 70´, llegaba el 0-5, obra nuevamente de Pol Fortuny, completando la manita.
De ahí al final, sufrimiento racinguista tanto en el campo como en una grada que abroncó a los suyos al final del partido de una manera que no se recuerda en A Malata desde hace muchos años.
Conseguir la permanencia, objetivo principal en las seis jornadas que restan.
Racing de Ferrol: 0-Parera; Mardones, Artetxe, Zalaya (Chema, min 28), Saúl; Fabio, Gorostidi; Álvaro Juan (Jairo, min 46), Pascu (Azkune, min 80), Dacosta (Concha, min 62) y Escobar (Álvaro Giménez, min 46)
Real Madrid Castilla: 5- Sergio Mestre; Fortea, Joan Martínez, Valdepeñas, Diego Aguado; Fortuny, Cestero (Cristian, min 62), Manuel Ángel (David Jiménez, min 80), Ciria (Rachad, min 68); Palacios (Manu Serrano, min 80) y Jacobo (Bruno Iglesias, min 62).
Goles: 0-1, min 17: Ciria; 0-2, min 26: Jacobo; 0-2, min 36: Palacios; 0-4, min 45: Pol Fortuny.; 0-5, min 69: Pol Fortuny.
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