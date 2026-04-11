El Real Madrid Castilla le sacó los colores a un Racing ridículo (0-5)

12 abril, 2026 Dejar un comentario 130 Vistas

M. V. En caída libre, así se encuentra el Racing cuando faltan 6 jornadas para finalizar la competición. En la noche del sábado, pasó un ciclón futbolístico llamado Real Madrid Castilla, el cual superó al Racing en todas y cada una de las facetas del juego. El público despidió al equipo racinguista con una sonora pitada y unos gritos de desaprobación que fueron la tónica general durante todo el encuentro. El resultado al descanso era ya de 0-4 favorable a los de la capital de España.

Un ridículo espantoso del Racing en la primera parte

Desde los primeros minutos se vio sobre el campo que los dos equipos jugaban a un ritmo muy diferente; los veloces y técnicos jugadores visitantes superaban una y otra vez en los duelos a los racinguistas, teniendo estos que frenarlos con continuas faltas. Jacobo tuvo la primera de los visitantes, salvó Parera.

En el 17´, llegó el 0-1 tras una asistencia de Dacosta al jugador rival, Ciria, quien hacía el 0-1 con mucha calidad.

En el 26, llegaba el 0-2 obra de Jacobo. Primeros pitos y cánticos de «jugadores mercenarios» desde la grada.

Poco después llegó un gran gol de Palacios que hacía el 0-3 y provocaba que los primeros aficionados comenzasen a abandonar A Malata.

Cerca del descanso, despeje de Chema, quien había sustituido al lesionado Zalaya, y rebote que da en Pol Fortuny para que este hiciese el 0-4 con el que ambos equipos se marchaban a vestuarios.

¿El Racing? Algún ataque poco productivo de Álvaro Juan y poco más… Una imagen lamentable que provocaba una gran bronca del público a su equipo al descanso.

Los madridistas no hicieron sangre en la segunda parte.

Bajó el pistón el filial merengue en los segundos 45 minutos ante un Racing abatido y superado, que no supo aprovechar la relajación de los visitantes para crear peligro real. Alguna llegada tímida o algún disparo inocente desde fuera del área. Una doble ocasión de Escobar, primero paraba el portero y luego la sacaba fuera del estadio a portería vacía …

Por su parte, los madrileños nadaban y guardaban la ropa, dando entrada, al igual que el Racing, a jugadores de refresco. En el minuto 70´, llegaba el 0-5, obra nuevamente de Pol Fortuny, completando la manita.

De ahí al final, sufrimiento racinguista tanto en el campo como en una grada que abroncó a los suyos al final del partido de una manera que no se recuerda en A Malata desde hace muchos años. 

Conseguir la permanencia, objetivo principal en las seis jornadas que restan.

Es curioso cómo un proyecto que se vendió como ganador por parte del grupo Élite y de la Dirección de Fútbol formada por Álex Vázquez y Diego Rivas se encuentra a día de hoy luchando por certificar cuanto antes la permanencia en la categoría.
Es difícil hacer peor las cosas: cambió de entrenador en invierno, fichajes que no han aportado absolutamente nada. Salidas de tiesto en la sala de prensa abroncando a los aficionados… En fin…
 
Ahora lo que toca es que el equipo se apriete los machos para, al menos, conseguir cuanto antes los puntos necesarios para la permanencia. Ya es hora de que llegue esa victoria «tranquilizadora» para asegurar la participación del equipo la próxima temporada en Primera Federación. Eso sí, una vez se consiga, habrá que empezar a hacer un montón de cambios, ya que en el nuevo proyecto deben estar muy pocas o ninguna de las personas que han liderado y formado el estrepitoso curso actual.
 
Próxima parada, el domingo día 18 a las 12:00 en Lezama ante el Bilbao Athletic. ¡¡¡Agárrense que vienen curvas…!!!
 
Ficha técnica

 Racing de Ferrol: 0-Parera; Mardones, Artetxe, Zalaya (Chema, min 28), Saúl; Fabio, Gorostidi; Álvaro Juan (Jairo, min 46), Pascu (Azkune, min 80), Dacosta (Concha, min 62) y Escobar (Álvaro Giménez, min 46)

 Real Madrid Castilla: 5- Sergio Mestre; Fortea, Joan Martínez, Valdepeñas, Diego Aguado; Fortuny, Cestero (Cristian, min 62), Manuel Ángel (David Jiménez, min 80), Ciria (Rachad, min 68); Palacios (Manu Serrano, min 80) y Jacobo (Bruno Iglesias, min 62).

Goles: 0-1, min 17: Ciria; 0-2, min 26: Jacobo; 0-2, min 36: Palacios; 0-4, min 45: Pol Fortuny.; 0-5, min 69: Pol Fortuny.

Árbitro: David Cambronero (Cuenca). Gorostidi, Artetxe y Zalaya vieron amarilla en el Racing. Joan Martínez, Valdepeñas, Cestero y Rachad vieron amarilla en el Castilla.
 
Incidencias: Partido correspondiente a la 32ª jornada de la Primera Federación disputado en el Estadio de A Malata ante 46617 espectadores. El San Sadurniño CF y el CF Ortigueira fueron los clubs invitados a este encuentro.
 
LO QUE DICEN LOS MEDIOS

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