Derrota con honor del Baxi Ferrol ante Casademont Zaragoza

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Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Ni un pero se le puede poner al Baxi Ferrol en este fin del Tourmalet de partidos ante las tres primeras clasificadas, cayendo por 67-69 ante las líderes del Casademont Zaragoza, en la 28ª jornada de la Liga Femenina Endesa, disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de A Malata.

El juego era muy igualado desde los compases iniciales, siendo Sotolova la primera que anotaba para las ferrolanas y poco después llegaban dos canastas seguidas con un triple de Moira Joiner, seguida de un robo de Blanca Millán para poner por primera vez por delante a las ferrolanas con el 7-5. El Casademont Zaragoza planteaba un partido muy físico, de mucho contacto, jugando a veces al límite del reglamento, lo que desataba las protestas del Baxi Ferrol como de la afición de A Malata. Ninguno de los dos equipos imponía su estilo de juego y eran las zaragozanas las que se iban por delante al final de este primer cuarto por delante pro tan solo un punto, 15-16.

Las cosas empezaban bien para las ferrolanas en los primeros instantes del segundo cuarto, con un buen parcial de 7-2 que les permitía abrir una pequeña brecha de cuatro puntos. A partir de este momento, las decisiones arbitrales empezaban a no ser del agrado de la parroquia ferrolana, provocando varias protestas. Esto no hacía desconcentrar a las jugadoras del Baxi Ferrol que seguían jugándole de tú a tú a las líderes y clasificadas para la Final Six de la Euroliga, con varias jugadoras de la WNBA, logrando también aprovechar sus fallos, como en un robo de Ine Joris que le permitía anotar a placer desde la línea de tres sin resistencia. La igualdad seguía siendo máxima y al descanso las zaragozanas acababan manteniendo este punto de ventaja, 33-34.

No se bajaba la intensidad a la vuelta de los vestuarios, con máxima igualdad sobre la pista, con Karolina Sotolova y Claire Melia llevando el peso del juego del Baxi Ferrol anotando bajo el aro y desde el triple, además de asumir el peso en las labores defensivas, ante un Casademont Zaragoza que seguía planteando el mismo partido, aunque se encontraban con el problema de la tercera falta de Carla Leite, teniéndose que ir al banquillo durante unos minutos, de igual manera que le sucedía minutos después a Dalayah Daniels por parte de las ferrolanas. Nadie quería dar su brazo a torcer y todo quedaba para el último cuarto con 50-50 en el marcador.

Quedaban diez minutos por delante y empezaba con dos triples seguidos de las ferrolanas por parte de Karolina Sotolova e Ine Joiris, aunque no tardaba mucho tiempo en devolver este parcial las zaragozanas con un 0-7. A pesar de esto, las cosas se les complicaban al llegar a la quinta falta su jugadora destacada, Carla Leite que, no conforme con esta decisión, también era sancionada con una falta técnica mientras se retiraba enfadada a los vestuarios. Las ferrolanas también tenían que dosificar su juego al estar en cuatro faltas Blanca Millán y Dalayah Daniels. Se llegaba a los últimos segundos con 66-68 y con Karolina Sotolova teniendo que hacer una falta para recuperar la posesión. El Casademont Zaragoza fallaba el primero de los lanzamientos dándole una vida a las ferrolanas; como también posteriormente Claire Melia fallaba a propósito en su turno de lanzamiento, pero las zaragozanas se hacían con el esférico, volviendo a fallar en los dos tiros libres de la falta provocada por Elena Rodríguez. El balón le quedaba a Moira Joiner que se iba a toda velocidad, pero fallaba el lanzamiento decisivo, finalizando el partido 67-69.

Con este resultado, el Baxi Ferrol tiene 13 victorias y 15 derrotas, en el 9º puesto de la tabla. Para la próxima jornada las ferrolanas visitarán al Kutxabank Araski, en un partido que se disputará el sábado 18, a las 19:00 horas, en el Polideportivo Mendizorroza (Álava).

Baxi Ferrol: Sotolova (13), Millán (15), Melia (8), Daniels (5), Joiner (12) – también jugaron – Sánchez-Ramos (5) y Joris (9).

Casademont Zaragoza: Ortiz (0), Hempe (19), Fingall (9), Vorackova (12), Pueyo (0) – también jugaron – Leite (6), Bankole (2), Flores (0), Hermosa (0), Gueye (12) y Mawuli (9).

Árbitros: Antonio Manuel Zamora Rodríguez, Francisco González Cuervo y Marc García Santos.

Parciales: 15-16, 18-18, 17-16, 17-19.

Pabellón: A Malata.