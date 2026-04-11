Rincón gastronómico–Merluza guisada

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Hoy os ofrecemos una sencilla receta de merluza guisada, para cuatro personas.

Fácil de preparar y un poco similar a la merluza a la gallega.

La base de esta receta consiste en adquirir productor frescos y ponerse a elaborar.



Ingredientes



1 trozo de merluza por persona

2 huevos

1 cebolla grande

2 dientes de ajo sin gérmen

8 patatas

200 g de guisantes congelados o frescos.

200 g de salsa de tomate mejor casera

Pizca de pimentón dulce y picante a gusto

Sal

100 ml de vino blanco

300 ml de agua.

Aceite de oliva virgen extra

Elaboración



Pica muy picadita la cebolla y los ajos y sofríe en una olla con 2 o 3 cucharadas de aceite y espolvorea sal

Añade los pimentones, el vino, la salsa de tomate, mezcla, agrega el agua, (si lo deseas un poco de fumet o caldo de pescado) y lleva a ebullición.

Añade las patatas cortadas en rebanadas no muy gruesas y espolvoreadas con sal. Deja cocer unos 18 minutos.

Mientras: cuece los huevos, ponlos en un cazo con agua fría (optativo añadir un poco de sal y de vinagre), lleva a ebullición durante 4 minutos, apaga el fuego y déjalos durante 15 minutos en esa agua caliente. Pasado ese tiempo, pélalos y reserva.

Cuece los guisantes en un cazo aparte siguiendo las instrucciones del fabricante, escurre y reserva.

Cuando las patatas ya estén casi hechas añade la merluza que habrás salado por un lado y por el otro, tapa la olla, pasados dos minutos, da vuelta con mucho cuidado a la merluza, tapa la olla, deja dos minutos, apaga el fuego, añade los guisantes, mueve la olla en movimientos de vaivén para que se mezcle todo lo posible, corta los huevos en mitades y colócalos sobre la superficie, espolvorea perejil fresco picadito, riega el conjunto con aceite de oliva virgen extra, tapa la olla, deja unos minutos y sirve.