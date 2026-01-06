Rincón gastronómico-Guiso de carne con patatas

Compartir Facebook

El guiso de carne con patatas es un plato bien completo y nutritivo que hace las delicias de quienes disfrutan mojando mucho pan.

Un plato para degustar en estos tiempos de invierno y del que se recomienda, si es posible, prepararlo un día antes de servirlo.

Ingredientes

Para 4 personas

Ternera o cerdo para guisar (tipo aguja)750 g; 2 dientes de ajo; 1 cebolla grande; 2 pimientos pequeños, rojo y verde; 3 zanahorias medianas; 15 ml tomate triturado; 1 hoja de laurel; 100 ml de vino blanco o de cocina; 250 ml de caldo de carne o de pollo; 2 patatas grandes; pimienta negra molida ; sal; aceite de oliva virgen extra

Preparación

Dificultad: Fácil

Tiempo total 2 h 20 m

Elaboración 20 m

Cocción2 h

Cortar la carne en tacos o dados de tamaño medio, limpiándola de posibles restos de grasa o parte blanca. Lavar y preparar las verduras; pelar la cebolla y los ajos y picar muy finos, pelar las zanahorias y cortar en rodajas o medias lunas, y cortar en dados los pimientos sin las semillas.

Salpimentar la carne y dorar en una olla o cazuela grande caliente con un chorro de aceite de oliva,a fuego fuerte. Cocinar ligeramente, removiendo, hasta dorarla por todas sus partes, y retirar. Reservar.

Sofreír ligeramente la cebolla con los ajos, unos diez minutos. Añadir la zanahoria, los pimientos y el tomate (se puede omitir o usar salsa de tomate o tomate frito, o un tomate rallado pequeño). Salpimentar, añadir el laurel y cocinar a fuego medio-suave hasta que estén pochadas.

Reincorporar la carne, regar con el vino y esperar a que evapore el alcohol. Cubrir con el caldo o con agua, llevar a ebullición, bajar el fuego, tapar y dejar cocinar entre 90 minutos y dos horas. Remover de vez en cuando y corregir el nivel de líquido si hiciera falta.

Comprobar el punto de la carne y dejar cocinar destapado unos minutos más si hiciera falta reducir la cantidad de líquido. Una vez listo, dejar el fuego al mínimo o apartar, tapado. Mientras, lavar, pelar y cortar las patatas en dados.

Freír en una sartén con aceite de oliva a fuego medio, para que queden tiernas. Subir la potencia del fuego al final si se les quiere dar un acabado más crujiente y dorado. Escurrirlas bien y añadirlas al guiso. Remover y cocinar el conjunto unos minutos más.

Como todos los guisos, gana en sabor si se deja reposar unas horas o se prepara la víspera.