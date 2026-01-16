Rincón gastronómico-Arroz con pollo y chorizo

Compartir Facebook

El arroz con pollo y chorizo es más que una simple comida; es una celebración de sabor y cultura. Este plato, fácil de hacer, es perfecto para reunir a la gente y crear recuerdos duraderos. Con sus colores vibrantes, su aroma tentador y su delicioso sabor, esta receta seguramente se convertirá en un elemento básico en tu cocina. Así que, reúne tus ingredientes, sigue estos sencillos pasos y prepárate para disfrutar de una fiesta verdaderamente inolvidable. ¡Buen provecho!

Ingredientes

1 cucharada de aceite de oliva

1 cebolla, picada

2 dientes de ajo, picados

1 pimiento rojo, picado

1 pimiento verde, picado

225 gramos de chorizo, en rodajas

700 gramos de muslos de pollo deshuesados y sin piel, cortados en trozos del tamaño de un bocado

1 cucharadita de pimentón ahumado

1/2 cucharadita de comino

300 gramos de arroz de grano largo

700 ml de caldo de pollo

1/2 taza de guisantes congelados

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Calienta el aceite de oliva en una sartén grande o una olla holandesa a fuego medio. Añade la cebolla picada y cocina hasta que esté suave, unos 5 minutos. Agrega el ajo picado y los pimientos picados, y cocina por otros 3-5 minutos hasta que estén ligeramente tiernos. Esta base aromática es crucial para construir los ricos sabores del arroz con pollo y chorizo.

Añade el chorizo en rodajas a la sartén y cocina durante unos 5-7 minutos, hasta que libere sus aceites sabrosos y comience a dorarse.

Sazona los trozos de pollo con pimentón ahumado, comino, pimienta de cayena (si la usas), sal y pimienta. Añade el pollo sazonado a la sartén y cocina hasta que esté dorado por todos los lados, unos 8-10 minutos. Asegúrate de que el pollo esté bien coloreado, ya que esto añade profundidad al arroz con pollo y chorizo. Retira el pollo de la sartén y reserva. Para un sabor aún más intenso, puedes marinar el pollo durante al menos 30 minutos antes de cocinarlo.

Añade el arroz a la sartén y tuéstalo durante unos 2-3 minutos, removiendo constantemente. Vierte el caldo de pollo, asegurándote de que cubra el arroz. Regresa el pollo y el chorizo dorados a la sartén. Lleva la mezcla a ebullición, luego reduce el fuego a bajo, cubre la sartén y cocina a fuego lento durante 18-20 minutos, o hasta que el arroz esté cocido y el líquido se haya absorbido. Incorpora los guisantes congelados durante los últimos 5 minutos de cocción. La textura y el sabor perfectos del arroz con pollo y chorizo dependen de este proceso de cocción a fuego lento. Si quieres darle un toque, ¡no dudes en añadir un poco de azafrán al caldo!