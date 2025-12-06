Rincón gastronómico-Vieiras a la gallega

Las vieiras a la gallega son un acierto seguro: fáciles, rápidas y con un sabor que enamora.
Con buenos ingredientes y un toque de gratinado final, se convierten en un plato imprescindible para ocasiones especiales.
Ingredientes
8 vieiras frescas o congeladas( dejarlas descongelar desde la noche anterior)
100 g de jamón ibérico o serrano.
400 g de cebolla picadita
150 ml de vino blanco (albariño, godello o ribeiro)
1 guindilla
1 cucharita de pimentón dulce
Aceite de oliva virgen extra, sal
150 g de pan rallado + perejil fresco
Preparación
Despegar cuidadosamente la carne de la vieira de la concha y lavar ambas por separado
Secar las conchas y también la carne de la vieira con papel de cocina y volver a colocar la carne de la vieira dentro de la concha.
Poner un chorro generoso de aceite de oliva en una sartén y cuando tenga algo de temperatura, añadir la guindilla cortada en 2 o 3 trozos. Dejarla en el fuego algo menos de un minuto para aromatizar el aceite y retirarla.
Retirada la guindilla, añadir la cebolla bien picadita, espolvorear una pizquita de sal y dejar cocinar a fuego bajo durante 10 minutos aproximadamente para que se vaya confitando
Agregar el jamón bien picadito, dejar cocinar 2 minutos.
Añadir el pimentón en el centro de la sartén, dejar tostar levemente, agrega el vino, sube el fuego y deja evaporar, cocinar 2 minutos, bajamos el fuego y a fuego bajito cocinamos el conjunto otros 2 o 3 minutos más.
Poner la mezcla cubriendo las vieiras. Espolvorear pan rallado triturado con perejil fresco y hornear en horno precalentado a 180ºC durante 8 minutos. Programar a continuación función gratinar a 220ºC durante 1 minuto o hasta que las veamos ligeramente doraditas.
Emplatar y servir caliente.