Rincón gastronómico-Vieiras a la gallega

Las vieiras a la gallega son un acierto seguro: fáciles, rápidas y con un sabor que enamora.

Con buenos ingredientes y un toque de gratinado final, se convierten en un plato imprescindible para ocasiones especiales.

Ingredientes

8 vieiras frescas o congeladas( dejarlas descongelar desde la noche anterior)

100 g de jamón ibérico o serrano.

400 g de cebolla picadita

150 ml de vino blanco (albariño, godello o ribeiro)

1 guindilla

1 cucharita de pimentón dulce

Aceite de oliva virgen extra, sal

150 g de pan rallado + perejil fresco

Preparación

Despegar cuidadosamente la carne de la vieira de la concha y lavar ambas por separado

Secar las conchas y también la carne de la vieira con papel de cocina y volver a colocar la carne de la vieira dentro de la concha.

Poner un chorro generoso de aceite de oliva en una sartén y cuando tenga algo de temperatura, añadir la guindilla cortada en 2 o 3 trozos. Dejarla en el fuego algo menos de un minuto para aromatizar el aceite y retirarla.

Retirada la guindilla, añadir la cebolla bien picadita, espolvorear una pizquita de sal y dejar cocinar a fuego bajo durante 10 minutos aproximadamente para que se vaya confitando

Agregar el jamón bien picadito, dejar cocinar 2 minutos.

Añadir el pimentón en el centro de la sartén, dejar tostar levemente, agrega el vino, sube el fuego y deja evaporar, cocinar 2 minutos, bajamos el fuego y a fuego bajito cocinamos el conjunto otros 2 o 3 minutos más.

Poner la mezcla cubriendo las vieiras. Espolvorear pan rallado triturado con perejil fresco y hornear en horno precalentado a 180ºC durante 8 minutos. Programar a continuación función gratinar a 220ºC durante 1 minuto o hasta que las veamos ligeramente doraditas.

Emplatar y servir caliente.