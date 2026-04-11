Rey Varela reclama un “tren do século XXI” en una nueva movilización del Foro Cidadán polo Ferrocarril entre Ferrol y Betanzos

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, participó este sábado en la nueva reivindicación convocada por el Foro Cidadán polo Ferrocarril, que partió de la estación de Ferrol con destino a Betanzos, para exigir mejoras en la conexión ferroviaria de la comarca.

En la convocatoria también estuvieron presentes, además de varios concejales del gobierno municipal, representantes de Ferrol en Común, PSOE y el BNG, además del tejido asociativo de la ciudad, evidenciando una amplia coincidencia política y social en torno a esta demanda.

Durante su intervención, el regidor ferrolano subrayó la existencia de “unanimidade na cidade” para reclamar al Gobierno central mejoras urgentes en el servicio ferroviario. “Hai unanimidade na cidade en reclamar ao Ministerio de Transportes do Goberno de España un tren do século XXI”, afirmó.

Rey Varela criticó los tiempos actuales de desplazamiento, que consideró inasumibles, señalando que “non pode ser que o desprazamento entre Ferrol e A Coruña leve unha hora e quince minutos, e entre A Coruña e Santiago menos de media hora”. En este sentido, añadió que “non pedimos máis que ninguén, pero tampoco nos imos a conformar con menos”.

El alcalde también denunció el deterioro del servicio ferroviario en los últimos años, recordando la supresión de la conexión directa con Madrid. “En Ferrol suprimíuse a liña directa con Madrid e temos unha liña absolutamente abandonada”, aseguró, reclamando al Ejecutivo estatal que dé “pasos para revertir esa situación”.

Asimismo, insistió en la unidad de la ciudad para defender esta reivindicación. “En Ferrol temos moi claro que estamos todos unidos para defender as nosas cidades e para defender un tren do século XXI”, indicó.

En relación con los contactos con el Gobierno central, explicó que la cuestión se ha abordado en el ámbito parlamentario y que existe una iniciativa pendiente de debate en el Congreso. No obstante, criticó la falta de respaldo del PSOE, señalando que “o que tuvimos foi silencio porque non suscribiron esa declaración”.

Por último, Rey Varela avanzó que continúan a la espera de mantener una reunión con el ministro de Transportes para trasladarle propuestas concretas. “Estamos á espera da reunión para plantearlle solucións, porque o que estamos demandando con estos actos unánimes da cidadanía son solucións”, concluyó.

La movilización volvió a poner de relieve el malestar existente en Ferrolterra por la situación del ferrocarril, una infraestructura considerada clave para el desarrollo económico y la conexión del territorio.