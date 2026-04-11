El PSOE de Ferrol denuncia un “engano masivo” de Rey Varela con los comedores sénior

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El Grupo Municipal del PSOE de Ferrol ha acusado al alcalde, José Manuel Rey Varela, de llevar a cabo lo que califican como un “engano masivo” en relación con la reapertura de los comedores sénior de la ciudad, una promesa que, aseguran, no se ha cumplido.

El concejal socialista Julián Reina denunció este sábado lo que considera una “estafa electoral”, recordando que en mayo de 2023, en plena campaña, el actual regidor se comprometió públicamente a reabrir todos los comedores sénior en un plazo máximo de tres meses.

“Pasaron os meses e os anos, e a realidade é que o señor Rey Varela mentiu descaradamente aos nosos maiores para conseguir os seus votos«, afirmó Reina.

Desde el PSOE señalan que, tras reiteradas preguntas en comisiones informativas sin obtener respuestas concretas más allá de un «estamos traballando niso«, el gobierno local del PP ha anunciado ahora que únicamente se abrirán dos centros más.

Una decisión que el ejecutivo justifica alegando que “non hai máis demanda” en la ciudad, argumento que los socialistas rechazan de plano. “O alcalde dicía en campaña que un Concello ten que coidar das persoas por riba de todo. Agora, cando lle toca aplicar o parche e cumprir, esquece que os nosos maiores merecen atención e non chapuzas para cubrir o expediente«, subrayó el edil.

Ante esta situación, el Grupo Socialista ha propuesto la elaboración de un estudio técnico independiente que analice la demanda real del servicio en todos los barrios de Ferrol, así como las distintas modalidades necesarias para adaptarse a las necesidades de los usuarios.

“Non podemos aceptar que a política social de Ferrol se base en intuicións ou en mentiras para aforrar custos”, señaló Reina, quien también criticó lo que considera una “propaganda baleira” por parte del PP y una falta de compromiso social.

Para el PSOE, el Gobierno de Rey Varela está más centrado en la confrontación política a nivel nacional que en resolver los problemas de la ciudad. “Prometeu que os maiores terían toda a súa atención tras unha vida de traballo. Hoxe, esa atención tradúcese en portas pechadas e escusas de mal pagador. É hora de que o alcalde deixe de facer propaganda e comece a ser o alcalde que Ferrol precisa, cumprindo coa palabra dada”, concluyó el concejal socialista.