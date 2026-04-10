El Valdetires Ferrol regresa a la competición recibiendo al Mioño en Esteiro

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El Valdetires Ferrol regresa este sábado a la competición tras el parón de Semana Santa con un duelo en casa ante el Mioño. El encuentro, de la 26ª jornada de la Segunda División, se disputará a las 19:00 horas en el Pabellón de Esteiro, supone una nueva oportunidad para el conjunto dirigido por Manu Lombardía de sumar tres puntos y reforzar su dinámica competitiva en este tramo de la temporada.

El técnico destacó que el descanso llegó en un momento oportuno para la plantilla. “Por un lado vino bien para desconectar un poco y también para la recuperación física”, señaló, aunque reconoció que el equipo afronta el choque “con ganas de volver a jugar en casa e intentar conseguir los tres puntos”.

Sobre el rival, Lombardía advirtió de los cambios respecto al partido de la primera vuelta. “Se nos vio bastante bien en aquel encuentro, pero han cambiado mucho. Hay varias jugadoras que ya no están y han subido otras de la cantera”, explicó. En este sentido, alertó del plus de motivación con el que afrontarán el duelo.

El entrenador del equipo ferrolano insistió en la importancia de mantener la intensidad competitiva: “No podemos bajar el ritmo de competición. Tenemos que centrarnos en nosotras mismas, plantear un partido con presión alta y desarrollar nuestro juego”.

Además, señaló el balón parado como una de las claves del encuentro, destacando que es un aspecto en el que su equipo se siente cómodo, aunque el rival lo defiende “de una forma especial”.

El objetivo no es otro que sumar una nueva victoria antes del descanso dominical. “Queremos sacar los tres puntos para irnos más contentos al fin de semana”, afirmó.

En cuanto a la convocatoria, todas las jugadoras estarán disponibles a excepción de Ana López, que sufre un esguince de rodilla, tras las pruebas médicas realizadas. La futbolista continúa al margen del grupo y su evolución marcará su posible regreso en el tramo final de la temporada.