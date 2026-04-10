El equipo “Los Hidrodinámicos” gana la quinta edición del Hackathon Navantia Next Pioneers

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La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares, el director del astillero de Ferrol, Eduardo Dobarro; el director de I+D+i de Navantia, Carlos Blanco; el director de la Escuela Universitaria de Diseño Industrial (EUDI), Jon Solozábal; y el director del Campus Industrial de Ferrol, Marcos Míguez, entregaron este viernes el premio al equipo ganador de la quinta edición Hackathon Navantia Next Pioneers que se desarrolló, entre las 14:30 horas del jueves 9 y las 14:30 horas del viernes 10 de abril, en las instalaciones de Navantia Ferrol, en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) y en la Escuela Universitaria de Diseño Industrial (EUDI).

Un total de 7 equipos multidisciplinares, integrados por alumnado de los grados y de los másteres de la EUDI y de la EPEF, se enfrentaron durante 24 horas a este desafío. En total, las 35 personas participantes, 30 estudiantes del Campus Industrial de Ferrol y 5 ingenieros e ingenieras del astillero, fueron apoyadas durante todo el tiempo por un grupo de mentores y, a mayores, recibieron dos charlas motivadoras para ayudarlas a progresar en sus proyectos.

Estas sesiones, una presencial y otra on line, fueron impartidas por el consultor y formador Diego Marqueta y por la responsable de relaciones con las universidades de Navantia, Teresa Galdo. El reto propuesto por Navantia, “Avances de seguridad del operario en trabajos sobre bloques invertidos”, implicaba facilitar la movilidad dentro de los bloques en la fase previa a su volteo y colocación en grada, salvando pasos de puertas y aberturas que deben ser cubiertas.

El equipo ganador

El jurado seleccionó como ganador al equipo “Los Hidrodinámicos”, integrado por Miguel Nistal, Martín González, Ana Sande, Yared Grimaldi y Valentina Ozón. El premio consiste en una bolsa de formación en Navantia, de un año de duración, para desarrollar el proyecto elegido.

El evento se consolida como una oportunidad única para innovar, crear, aprender, colaborar y demostrar talento. Navantia y el Campus Industrial de Ferrol, en colaboración con la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) y la Escuela Universitaria de Diseño Industrial (EUDI), ofrecen un espacio en el que experimentar con la transformación digital y las SmartTech. Esa experimentación se traslada a las necesidades reales de la fábrica. De hecho, proyectos galardonados en ediciones anteriores están en la actualidad en fase de industrialización.