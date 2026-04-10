Tras perder la poltrona ahora viene la racha de comunicados– (José Luis Álvarez)

José Luis Álvarez-¡Penoso y cansino!, el ex alcalde y portavoz de los socialistas en el ayuntamiento de Ferrol, Ángel Mato, está perdiendo los papeles, demuestra con su modo de hacer, la racha de tantos comunicados, tanta cara de agresividad en los plenos según lo veo cuando voy a ellos, tanto nerviosismo, que aun no se calmó, no aceptó la pérdida de la poltrona. Exige lo que él no hizo, aunque leí en alguna de sus declaraciones que él había dejado muchos proyectos, claro que dejó, pero dejó deudas, la administraciòn local medio deshecha, promesas incumplidas, y hasta un acuerdo con el ministerio con Defensa sobre el «Sánchez Aguilera«que tras cuatro años de gobierno solo pudo sacarlo adelante ya al final del mandato gracias a los votos del partido popular al que ahora le zurra un día si, otro también y ya no digamos las lindezas que le dedica al regidor actual, ¿será por envidia?.
Su actual postura de poner palos a las ruedas, como se pudo leer hace días, es una percepción compartida por sectores críticos de la ciudad. Desde que pasó a la oposición tras las municipales de 2023, Ángel Mato ha mantenido un perfil de fiscalización muy activo hacia el actual gobierno de Ferrol, lo que ha generado acusaciones de «falta de coherencia» por parte de sus detractores.
Recientemente, Mato ha reprochado al actual alcalde el pedir pisos en la zona del Sánchez Aguilera sin haber iniciado previamente la urbanización. Sus críticos señalan que durante su mandato no se lograron avances significativos en la creación de una empresa municipal de vivienda o en grandes desarrollos urbanísticos. Su gran obra, la calle de la Iglesia, así quedó, y no nos olvidemos de su apoyo a la transformación de la plaza de Armas en un arenal.
Como portavoz del PSOE de Ferrol, Mato ha denunciado repetidamente una «falta de gestión» y de «diligencia» en el equipo de gobierno actual. Se le afea que exija ahora una celeridad que sus opositores consideran que él no aplicó cuando ostentaba la vara de mando.
Ha denunciado retrasos graves en obras como las de San Felipe, alertando del riesgo de perder financiación europea. Este es otro punto donde sus rivales políticos le recuerdan los bloqueos administrativos que sufrió la ciudad durante su legislatura.
En el PSOE, el reglamento suele favorecer al portavoz municipal para repetir como candidato, pero una imagen de debilidad o «pasividad» en la oposición facilitaría que la ejecutiva gallega o nacional impulsara una alternativa. Al elevar el tono, está claro que el señor Mato intenta aglutinar a la militancia bajo un discurso de confrontación directa con el PP.
Dentro de su propio grupo municipal han existido tensiones históricas (como la dimisión de la concejala de Economía poco antes de las pasadas elecciones). Mantener una postura de ataque constante al gobierno local le sirve para cohesionar a los suyos hacia fuera y minimizar las críticas por la gestión realizada durante su mandato.
Al exigir «lo que él no hizo», también es un intento de reescribir el relato de su paso por la alcaldía. Al denunciar ahora falta de diligencia en proyectos como el de San Felipe o el Sánchez Aguilera, o incluso el área de cultura (se olvida cuando en su mandato el departamento de cultura estab sin funcionarios, con las luces apagadas y la puerta cerrada a cal y canto) intenta posicionarse como el gestor que sí sabía cómo mover esos expedientes y temas, aunque en la práctica muchos de ellos estuvieran bloqueados.