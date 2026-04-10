Tras perder la poltrona ahora viene la racha de comunicados– (José Luis Álvarez)

La idea de que está «marcando territorio» para evitar que le muevan la silla es clara. Tras perder la alcaldía en 2023, su primera batalla fue mantener la Secretaría General local. Aunque surgieron voces críticas y perfiles que se unieron con un candidato alternativo como Bruno Díaz, Mato ha conseguido mantenerse al frente de la ejecutiva. Su nivel de exigencia actual al PP busca proyectar una imagen de «oposición indispensable» para evitar que surja un relevo natural antes de 2027.

En el PSOE, el reglamento suele favorecer al portavoz municipal para repetir como candidato, pero una imagen de debilidad o «pasividad» en la oposición facilitaría que la ejecutiva gallega o nacional impulsara una alternativa. Al elevar el tono, está claro que el señor Mato intenta aglutinar a la militancia bajo un discurso de confrontación directa con el PP.

Dentro de su propio grupo municipal han existido tensiones históricas (como la dimisión de la concejala de Economía poco antes de las pasadas elecciones). Mantener una postura de ataque constante al gobierno local le sirve para cohesionar a los suyos hacia fuera y minimizar las críticas por la gestión realizada durante su mandato.

Al exigir «lo que él no hizo», también es un intento de reescribir el relato de su paso por la alcaldía. Al denunciar ahora falta de diligencia en proyectos como el de San Felipe o el Sánchez Aguilera, o incluso el área de cultura (se olvida cuando en su mandato el departamento de cultura estab sin funcionarios, con las luces apagadas y la puerta cerrada a cal y canto) intenta posicionarse como el gestor que sí sabía cómo mover esos expedientes y temas, aunque en la práctica muchos de ellos estuvieran bloqueados.

En definitiva, su hiperactividad actual parece ser tanto una estrategia de defensa interna para asegurar su candidatura en las próximas municipales como un intento de recuperar el terreno perdido en la calle.

El señor Mato parece que es un seguidor de la madrasta de Blancanieves…»¿Espejito mágico, quién es el mas guapo?». y espera que se le responda «Tu eres el mas guapo y el mejor», claro que quienes responderán no será el espejo, son los ciudadanos, ahora con la crítica por las malas maneras y después, si por casualidad es cabeza de lista….¿cousa veremos?, con el voto en las urnas.