El Racing recibe este sábado al RM Castilla con una previa muy solidaria

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M. V. Los de Guillermo Fernández Romo reciben la visita del filial madridista este sábado a partir de las 21:00 en el Estadio de A Malata (Teledeporte y Canal Lineal Primera Federación), con el arbitraje del conquense David Cambronero. Antes del partido, tendrá lugar en Canido una previa solidaria en apoyo a la Asociación Mi Princesa Rett.

Conseguir una victoria que asegure la salvación matemática

Corren malos tiempos en Casa Racing, ya que un equipo hecho para luchar por el ascenso se encuentra a día de hoy en la 13.ª posición de la tabla. Una situación indeseada a todas luces, que está provocando el enfado y el hastío de la afición.

Reciben los verdes este sábado al RM Castilla con la obligación de buscar una victoria que entierre la mala racha de resultados, además de dar una tranquilidad casi definitiva de cara a no pasar apuros en la recta final de la competición. De retos mayores, no toca hablar ahora…

Recupera Fernández Romo al central Alex Zalaya tras cumplir su sanción de 6 partidos, pero pierde a otro central, Édgar Pujol, por motivos personales. Es duda uno de los jugadores más destacados del equipo esta temporada, el lateral y carrilero izquierdo, Álvaro Ramón.

El rival

El Real Madrid Castilla se encuentra situado en la 5.ª posición de la tabla, con 46 puntos, 4 más que el Racing. Los blancos estarían a día de hoy en disposición de jugar el playoff de ascenso. El técnico Julián Díaz de Lerna relevó en el cargo hace unos meses a un Álvaro Arbeloa que ascendió al primer equipo.

El filial madridista cuenta con un gran número de jugadores de gran calidad, participando muchos de ellos activamente en algunos partidos y en los entrenamientos del primer equipo. El filial madridista alterna su participación en la Primera Federación Premier League International Cup, donde viene de eliminar al Manchester United en Old Trafford.

Jugadores como los delanteros Jacobo Ortega y Rachad, el centrocampista Cestero o los defensas David Jiménez y Joan García buscarán demostrar en A Malata sus cualidades en un equipo que viene de superar al segundo clasificado, el Celta Fortuna, la semana pasada por 5-1.

Previa en apoyo de Julieta en Canido

El racinguismo se ha volcado en apoyar a la pequeña Julieta, que sufre el síndrome de Rett. Es por ello que tanto Fran Serantes como la Peña Racinguista D Tapas celebrarán este sábado en Canido una previa solidaria.

Desde las 16:15 hasta las 19:15 se podrán comprar rifas solidarias para entrar en un gran sorteo de camisetas del Racing, Parrulo, Baxi, Athletic Club de Bilbao (Nico Serrano, los hermanos Williams), Birmingham (Carlos Vicente) o de la selección de Camerún, entre muchas otras camisetas y artículos donados por entidades, ex jugadores del club, así como también por los comerciantes y la hostelería de Ferrolterra.

Habrá también algo de música, venta de bocadillos, bebidas y de artículos de la Asociación Mi Princesa Rett. A partir de las 20:15, la afición se desplazará desde Canido al Estadio de A Malata para presenciar el encuentro ante el Castilla. Los bares D Tapas y El Clavel, así como el Local Social de Canido, serán los puntos de referencia de esta demostración de solidaridad racinguista.