El PSOE de Ferrol alerta de la posible pérdida de un millón de euros de los fondos europeos por los retrasos en el castillo de San Felipe

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El PSOE de Ferrol ha cargado este viernes contra la gestión del gobierno local en relación con las obras de rehabilitación del Castillo de San Felipe, advirtiendo del riesgo de perder financiación europea por los retrasos acumulados.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ángel Mato, denunció la “nefasta xestión” del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, a quien acusa de una “incapacidade manifesta” para dirigir el proyecto. Según explicó, la propuesta de ampliación de plazo presentada por la junta de gobierno local evidencia una falta de control sobre las obras que pone “serio risco” los fondos europeos.

De acuerdo con los informes técnicos municipales, los trabajos deberían haber finalizado anteayer, el miércoles 8 de abril de 2026. Sin embargo, el proyecto arrastra un importante retraso: a 1 de marzo acumulaba un desfase del 45,99% y, en la actualidad, el nivel de ejecución no alcanza siquiera el 45%.

El dirigente socialista también aseguró que las advertencias de la dirección facultativa fueron «ignoradas«, especialmente en lo relativo a la ejecución de la cubierta durante el verano de 2025. Esta circunstancia, indicó, provocó que las lluvias del invierno dificultasen el avance de los trabajos en el interior del inmueble.

“O que estamos a ver en San Felipe é o exemplo perfecto da xestión de Rey Varela: moito anuncio e moita foto, pero unha xestión técnica inexistente que nos leva ao desastre», afirmó Mato.

El portavoz subrayó además la relevancia económica del proyecto, que cuenta con una subvención de 957.943 euros procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos europeos NextGenerationEU. En este sentido, advirtió de que la ciudad “pode perder casi un millón de euros” si no se garantiza el correcto seguimiento del contrato.

Desde el PSOE también critican la “inestabilidade técnica” de la obra, con hasta tres jefes diferentes y falta de personal especializado, así como la gestión de los plazos. Según apuntan, la ampliación solicitada por la empresa de cuatro meses debido a las condiciones meteorológicas fue rechazada en gran medida por los técnicos, que limitaron la prórroga a 38 días naturales, fijando como nueva fecha de finalización el 16 de mayo de 2026.

Para Ángel Mato, esta solución es “un parche” ante un “incumprimento flagrante” del cronograma. Por ello, instó al alcalde a asumir responsabilidades y evitar que la ciudad pierda financiación europea. “Ferrol non pode permitirse perder o tren de Europa pola falta de

xestión do Partido Popular”, concluyó.