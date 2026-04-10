Rey Varela y José Tomé analizaron con la AVV O Lago Doniños las actuaciones realizadas en el plan de barrios

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El Concello de Ferrol continúa avanzando en la mejora de los espacios públicos a través del Plan de Barrios, que ha permitido actuar sobre más de 85.000 metros cuadrados de zonas verdes en la parroquia de Doniños.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, acompañado del concejal de Servicios, José Tomé, se reunieron este viernes con la presidenta de la asociación vecinal O Lago Doniños, Juana Díaz, para repasar las actuaciones ejecutadas en la zona en estos últimos días.

Entre los trabajos realizados, el servicio de conservación de zonas verdes, parques y jardines intervino en el paseo marítimo de Doniños y en el mirador de Outeiro, abarcando una superficie superior a los 85.000 metros cuadrados. Por su parte, el servicio de limpieza llevó a cabo labores de desbroce en más de 8.200 metros lineales, tanto en la carretera principal como en distintos caminos, con especial atención al entorno del local social y al paseo que conduce al mirador Adolfo Ros.

A estas actuaciones se sumaron tareas de baldeo en todas las vías, así como la limpieza de 29 sumideros, 45 colectores de residuos y los lavaderos de O Vilar y A Fonte. En paralelo, el servicio de mantenimiento eléctrico realizó nueve intervenciones para solucionar averías que afectaban al correcto funcionamiento de las instalaciones.

El regidor destacó la importancia del trabajo conjunto con las entidades vecinales, basado en “un diálogo constante para resolver os problemas do día a día e avanzar en novas actuacións”. En este sentido, tomó nota de nuevas demandas trasladadas por la asociación, como la creación de un parque infantil en la zona.

Además, el alcalde avanzó que próximamente se iniciará una obra muy demandada como es la mejora del saneamiento en el rural, y recordó recientes actuaciones en la parroquia, como el asfaltado de la carretera do Lago, con una inversión cercana a los 80.000 euros, incluida dentro del POS+Adicional del 2022, cofinanciado por la Deputación de A Coruña, y de la carretera do Vilar, donde se destinaron más de 85.000 euros.

En materia turística, José Manuel Rey Varela anunció la instalación de un aparcamiento para bicicletas en la zona LIC/ZEC Costa Ártabra, integrada en la Red Natura 2000, así como la señalización del mirador para mejorar la orientación de los visitantes y la colocación de un panel informativo sobre la batería de Doniños.

Estas actuaciones forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD) Centro Histórico de Ferrol y Patrimonio Militar da Costa Ártabra, impulsado por la Deputación da Coruña, con una inversión total de 30.000 euros.

Por su parte, la presidenta de la AVV O Lago agradeció al alcalde los trabajos realizados en la parroquia a través del Plan de Barrios, así como otras actuaciones ejecutadas para la mejora de las infraestructuras viarias.