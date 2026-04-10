El cuerpo de bomberos de Ferrol llega a los 50 efectivos, al sumarse 13 nuevas incorporaciones

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Concello de Ferrol ha reforzado su cuerpo de bomberos con la incorporación de 13 nuevos efectivos, alcanzando así una plantilla total de 50 profesionales en el parque municipal.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, acompañado por el teniente de alcalde, Javier Díaz Mosquera, y la concejala de Seguridad y Movilidad, Pamen Pieltain, dio la bienvenida a los nuevos bomberos en un acto celebrado este viernes.

Durante su intervención, el regidor destacó que con esta medida se cumple «o noso compromiso de incrementar o plantel para ofrecer un

servizo máis eficaz, seguro e preparado para responder ás necesidades da cidadanía.”

Tras la finalización del proceso selectivo, iniciado por el actual gobierno local en agosto del pasado año, se incorporan siete nuevos profesionales, a los que se suman otros seis procedentes de la primera bolsa de interinos creada por el Concello para este servicio.

Con estas nuevas incorporaciones, el cuerpo de bomberos alcanza los 50 efectivos, un refuerzo que, según el alcalde, tiene un doble impacto positivo. Por un lado, permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y reforzar la seguridad de la ciudadanía. Por otro, contribuirá a optimizar las condiciones laborales de los propios profesionales, facilitando una mejor organización de los turnos, reduciendo la sobrecarga de trabajo y aumentando la eficiencia operativa del servicio.