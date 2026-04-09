El PSOE de Ferrol acusa al alcalde de usar las obras de la ‘Cidade do Deporte’ como «fotocol», denunciando retrasos

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El Grupo Municipal Socialista de Ferrol ha denunciado este jueves los “evidentes e inxustificados” retrasos en las obras de la futura ‘Cidade do Deporte’, ubicada en las instalaciones de FIMO. A través de su concejal Julián Reina, los socialistas cargaron contra el alcalde, José Manuel Rey Varela, al que acusan de utilizar este proyecto como un “fotocol” para visitas institucionales, en alusión al reciente recorrido junto al conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo; acompañados por el presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto.

Según explicó Reina, el estado actual de las obras «dista dos prazos previstos na planificación oficial«. El edil hizo referencia al contrato firmado en noviembre de 2025, que fijaba un periodo de ejecución de 18 meses, y aseguró que a día de hoy «xa deberían estar finalizadas ou en fases finais actuacións clave que seguen pendentes.»

Desde el PSOE critican que el gobierno local priorice la imagen pública frente a la gestión. “Non é a primeira vez que vemos a Rey Varela e a Diego Calvo paseando por FIMO co casco posto, pero as obras non avanzan ao ritmo que esixe un investimento de máis de 5,7 millóns de euros”, señaló el concejal socialista.

El contrato, adjudicado por un importe total de 5,7 millones de euros (IVA incluido), debería, según los socialistas, garantizar un desarrollo ágil que evite sobrecostes y molestias a los usuarios. En este sentido, Reina insistió en que “os ferroláns non necesitan máis visitas institucionais nin máis anuncios baleiros; necesitan instalacións deportivas de calidade e que se respecten os tempos de execución asinados nos contratos administrativos«.

Por último, el Grupo Socialista instó al ejecutivo local a “deixar de actuar para as cámaras” y centrarse en supervisar el avance real de los trabajos, con el objetivo de evitar que la ‘Cidade do Deporte’ se convierta en “eterna obra permanente” que limite el desarrollo deportivo de la ciudad.