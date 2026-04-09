La «Cristóbal Colón» regresó a Ferrol tras algo más de dos meses de despliegue

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La fragata “Cristóbal Colón” (F-105), al mando del al mando del CF Gabriel Pita da Veiga Subirats ha llegado a las pasadas las ocho de la mañana de este jueves a su base en Ferrol después de más algo más de dos meses de despliegue, en los que ha estado integrada en la Agrupación Naval Permanente número 1 de la OTAN, y participando en el ejercicio ‘Steadfast Dart-26′ de la Alianza; posteriormente en el Mediterráneo, en la zona de Chipre, en compañía del portaaviones francés ‘Charles de Gaulle‘ y de otros buques de la Armada griega. Este pasado dia 7 hizo el relevo en Rota con la fragata «Méndez Núñez»

La fragata más moderna de la Armada Española, ya que es la última construida de la serie F-100, de la serie «Álvaro de Bazán», en los astilleros de Navantia-Ferrol había zarpado el domingo, día 1 de febrero, desde la base de Rota, en Cádiz, junto con el Buque de Asalto Anfibio (BAA) ‘Castilla‘ (L-52) y, la fuerza anfibia de Turquía, cuyo buque de mando era el TGC Anadolu, para unirse al ejercicio ‘Steadfast Dart-26′ de la Alianza.

Ya en Ferrol

Eran las ocho menos cuarto de la mañana cuando se podía apreciar el paso de la fragata «entre castillos·» en la entrada de la ría de Ferrol.

Un buen número de familiares y amigos de los miembros de la tripulación se encontraban en el muelle de obstrucciones de la Estación Naval de La Graña con el fin de recibir a sus seres queridos tras un buen tiempo de separación.

A su llegada tuvo lugar la ceremonia de recibimiento, presidida por el Comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie, CN Jesús González-Cela Franco, acompañado por los comandantes de las fragatas «Álvaro de Bazán», «Juan de Borbón» y «Blas de Lezo», capitanes de fragata Álvaro Zaragoza Ruiz, Miguel Romero Contreras y Pedro J.Ramos Carbonell; el comandante del BAC «Patiño», capitán de fragata Ramón González-Cela Echevarría ; y el comandante-director de la ESENGRA, capitán de navío José M. Faraldo Sordo.

Y mientras los miembros de la dotación saludaban desde la fragata a sus familiares no faltaron “aires militares” a cargo de la Unidad de Música del Tercio del Norte de Infantería de Marina dirigida por el subteniente Pedro Vicente Pina Requena.

Saludo a la tripulación

Una vez finalizadas las maniobras de atraque, en la que colaboraron remolcadores de la Armada subieron a bordo el CN Jesús González-Cela Franco y los mandos de la Armada que lo acompañaban que fueron recibidos por el comandante de la fragata y el piquete de guardia les rindió honores. Seguidamente, en la zona de proa en donde estaba formada una parte de la tripulación, el Comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie pronunció unas palabras de saludo, bienvenida y agradecimiento a la vez que les felicitaba por la labor desarrollada y por haber dejado muy alto el pabellón español. No se olvidó de los familiares ya que su constante apoyo ha sido fundamental para haber podido desarrollar la misión realizada. Finalizó agradeciendo la Virgen del Carmen que los haya protegido en cada una de las singladuras en las que participaron.

Finalizadas estas palabras de saludo se permitió bajar a tierra a los miembros de la dotación para que pudiesen saludar a sus familiares dándose por finalizado el acto.