La Xunta realiza actuaciones en el humedal de Doniños para eliminar la presencia de especies exóticas invasoras

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La intervención forma parte de un plan más amplio de conservación de humedales de la provincia que cuenta en Ferrol con una inversión superior a los 157.000 euros.

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó este jueves el humedal de Doniños, donde la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático está realizando distintas actuaciones de eliminación de especies exóticas invasoras (EEI) en el marco de un plan para la conservación y restauración de varios humedales en la provincia de A Coruña.

En este caso se están llevando a cabo acciones para el control de especies exóticas invasoras terrestres en la zona. Las labores de retirada se centran especialmente en la siempreviva (Helichrysum petiolare), muy presente en la zona de Doniños, con el fin de evitar su expansión y que suponga el desplazamiento de otras especies autóctonas. Los trabajos para su control consisten en el desbroce y en el arranque manual de las raíces, tareas que se ejecutan fuera del período de diseminación de semillas para una mayor efectividad.

Aneiros puso en valor esta iniciativa, cofinanciada por la Unión Europea con recursos del fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y que cuenta con un presupuesto de más de 18.000 euros para las actuaciones que se están desarrollando en Doniños así como más de 157.000 euros para el conjunto de trabajos a realizar en la zona de Ferrol. «Estas acciones, clave para la conservación de nuestros espacios naturales, nos permitirán disfrutar y mantener tanto la rica biodiversidad como las especies autóctonas presentes en enclaves como este», destacó la delegada.