El servicio telefónico municipal de Ferrol roza las 2.000 consultas en marzo

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El sistema de atención telefónica del Concello de Ferrol continúa ganando peso como herramienta de contacto directo con la ciudadanía. Durante el pasado mes de marzo, el servicio registró un total de 1.957 llamadas, con una media cercana al centenar diario, reflejando una elevada demanda de información y gestiones municipales por vía telefónica, en unos datos que daba a conocer este jueves el concejal de Participación Ciudadana, Javier Díaz Mosquera.

Los datos evidencian un uso diversificado del servicio. Un 32% de las personas usuarias optó por ser derivado directamente a un departamento concreto, mientras que otro 32% logró resolver su consulta en el mismo momento, sin necesidad de trámites adicionales. El 36% restante requirió una gestión más específica, siendo canalizado hacia las distintas áreas municipales.

Por departamentos, la Oficina de Atención Ciudadana se mantiene como el principal punto de referencia, acumulando 620 llamadas a lo largo del mes. Le siguen Bienestar Social, con 246 consultas, y el área de Recaudación, con 237. También destacan Urbanismo (158), Objetos Perdidos (88) y Servicios (74), lo que refleja las principales inquietudes de los vecinos en su relación con la administración local.

Desde el gobierno local subrayan la importancia de este canal como vía ágil y cercana para resolver dudas y facilitar gestiones. En este sentido, el concejal de Participación Ciudadana, Javier Díaz Mosquera, incidió en que la Oficina de Atención Ciudadana se ha convertido en “unha ferramenta clave para ofrecer unha atención máis áxil, próxima e eficaz, facilitando a resolución das consultas diarias da cidadanía e mellorando a calidade do servizo prestado.”

El volumen de llamadas registrado en marzo confirma la tendencia al alza en el uso de los servicios de atención directa, en un contexto en el que la inmediatez y la accesibilidad se consolidan como elementos clave en la relación entre la ciudadanía y la administración.