Ferrol en Común denuncia “caos organizativo” en el palacio municipal por cambios sin consenso del gobierno local

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Ferrol en Común ha criticado duramente este jueves la situación que se está viviendo en el Palacio Municipal del Concello de Ferrol tras los cambios organizativos impulsados por el gobierno local, que, según la formación, se han llevado a cabo “sen consenso” y están generando “autoritarismo e caos”.

Desde la agrupación consideran que la capacidad de autoorganización del gobierno municipal no puede traducirse en desorden ni en decisiones unilaterales como, aseguran, está ocurriendo en la actualidad.

En este sentido, denuncian que, en pleno periodo vacacional de Semana Santa, se han producido traslados de distintos departamentos municipales, algunos comunicados el mismo día de su aplicación, lo que ha generado desconcierto tanto entre el personal público como entre la ciudadanía. Además, advierten de la ausencia de señalización o indicaciones que permitan a los usuarios localizar servicios como Recaudación, Obras o Patrimonio en sus nuevas ubicaciones.

Por otra parte, Ferrol en Común ha puesto el foco en la situación del departamento de Estadística, donde aseguran que se están registrando esperas prolongadas que califican de “inasumibles”. La formación reclama una actuación urgente y rechaza que se desvíe la responsabilidad, insistiendo en que el gobierno local debe asumir que el servicio “non está funcionando correctamente”.

Asimismo, señalan que el sistema de cita previa no está dando resultados y que es necesario reforzar el servicio y poner en marcha un plan de acción que permita resolver una problemática que afecta directamente a derechos fundamentales. En particular, subrayan que muchas personas, especialmente en situación vulnerable, dependen de la obtención de certificados históricos para trámites administrativos esenciales como el acceso a una pensión o la obtención de la nacionalidad o residencia.