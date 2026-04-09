Ferrol inicia la campaña de desbroces en la red viaria del rural

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El Concello de Ferrol ha iniciado la campaña de desbroces en la red viaria de la zona rural, una actuación que tiene como objetivo garantizar el buen estado de las infraestructuras y mejorar la seguridad vial.

El concejal de Servicios y Zona Rural, José Tomé, informó este jueves de que los trabajos comenzaron en la jornada de ayer. Se trata «dunha tarefa fundamental para o mantemento diario e especialmente importante ante a chegada do bo tempo”, señaló.

Esta primera fase de la campaña se desarrollará durante los meses de abril y mayo, abarcando aproximadamente 350.000 metros lineales de vías. Posteriormente, el Concello prevé un segundo ciclo de actuaciones entre septiembre y diciembre, con otros 350.000 metros lineales, con el fin de mantener las carreteras en condiciones óptimas durante todo el año.

Los trabajos se iniciaron en la parroquia de Santa Icía, concretamente en zonas como Leixa, Trasancos y O Boial. A continuación, continuarán por distintas parroquias del municipio, entre ellas Catabois, Santa Mariña, Serantes, A Cabana, Mandiá, Marmancón, Covas, Esmelle, San Xurxo, Doniños, así como San Felipe, A Graña y Brión.

El concejal José Tomé subrayó que el gobierno local “segue traballando para mellorar a situación dos veciños no rural”, al tiempo que destacó el compromiso municipal de mantener una periodicidad regular en este tipo de actuaciones.