El BNG acusa al gobierno local de Ferrol de restringir el acceso a la información pública

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El BNG de Ferrol ha denunciado este jueves la actuación del gobierno municipal, al que acusa de limitar el derecho de acceso a la información pública y de obstaculizar la labor de control de la oposición.

La formación nacionalista critica al ejecutivo que encabeza José Manuel Rey Varela por, según aseguran, emplear “todo tipo de argucias” para dificultar la participación política de los grupos municipales, lo que consideran un ataque a derechos fundamentales de los concejales y concejalas.

El edil del BNG Roberto Montero señala directamente al gobierno popular por poner trabas al acceso a los expedientes municipales, denunciando que se están denegando de forma sistemática las solicitudes de copia, tanto en formato papel como digital. “Non se pode denegar copia dun expediente sen facelo de forma motivada e razoada, cousa que Rey Varela denega sistematicamente sen ningunha explicación”, afirma.

Montero considera que esta forma de proceder “é propia de gobernos caciques que teñen cousas que agochar e pensan que o Concello é a súa casa particular”.

Además, el BNG denuncia la falta de contenido en las comisiones informativas municipales y la escasez de asuntos incluidos en el orden del día. En este sentido, el concejal explica que comisiones como la de Urbanismo, Obras y Servicios, que deberían celebrarse semanalmente y abordar numerosos temas, “a maioría de veces traen un só punto”, lo que, a su juicio, busca limitar el debate político.

Asimismo, critica que en repetidas ocasiones ni siquiera se cumple con la obligación de convocar estas comisiones con la periodicidad establecida. Según indica, el gobierno local acumula ya dos semanas consecutivas sin convocar la comisión de Urbanismo pese a tratarse de días laborables, lo que, según el BNG, impide debatir cuestiones relevantes para la ciudadanía.