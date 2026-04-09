Monforte de Lemos será salida de la cuarta etapa de La Vuelta Femenina el 6 de mayo

El ayuntamiento de Monforte de Lemos (Lugo) volverá a ser sede de una de las pruebas del ciclismo de relevancia nacional e internacional. Así, en el mes de mayo acogerá la salida de la cuarta etapa de La Vuelta Femenina 2026, que tendrá como punto de salida la plaza da Compañía.

El acto, que tendrá lugar el 6 de mayo, ha sido presentado este miércoles en Monforte por parte de su alcalde, José Tomé, y el director general de La Vuelta, Javier Guillén; además del gerente de Carrefour Lugo, Roi Conde, y otros representantes municipales.

La etapa partirá desde la Praza da Compañía en torno a las 14.15 horas y recorrerá varias de las principales calles del casco urbano antes de abandonar la ciudad en dirección a Lugo. El recorrido urbano discurrirá por la calle Cardenal, la Avenida de Galicia, la Ronda María Emilia Casas Baamonde y la calle Doctor Casares, con salida por la zona de Morín.

Con un trazado de 115 kilómetros, la jornada llevará al pelotón por distintos municipios de la provincia, entre ellos Sarria, Láncara, O Páramo, Portomarín, Ventas de Narón, Taboada y Monterroso, hasta finalizar en el Parque Central de Galicia, en Antas de Ulla.

Durante la presentación, el alcalde ha destacado la «relevancia» que supone para Monforte acoger una cita de estas características, subrayando que la ciudad «refuerza su posición como referente en la organización de grandes eventos deportivos».

Tomé ha recordado además que no es la primera vez que la localidad forma parte de La Vuelta, ya que en los últimos años ha sido escenario tanto de salidas como de llegadas en la competición masculina, lo que, a su juicio, «evidencia la capacidad organizativa del municipio».

El regidor ha puesto en valor también el impacto económico que generará la prueba, con la llegada de equipos, personal técnico, medios de comunicación y aficionados. A ello ha sumado «la proyección exterior que ofrece un evento de estas características, con difusión en numerosos países a través de retransmisiones televisivas y cobertura mediática internacional».

Por su parte, Javier Guillén ha agradecido la implicación del Ayuntamiento y la buena acogida que recibe la carrera en Monforte, destacando la «estrecha relación» que la organización mantiene con la ciudad y el respaldo de su ciudadanía.

El alcalde ha animado a los vecinos a salir a la calle el próximo 6 de mayo para participar en una jornada que «volverá a situar a Monforte en el mapa del ciclismo internacional». Además, la organización ha descartado que este año se repitan los incidentes que tuvieron lugar en la edición masculina de 2025, cuando varios aficionados protestaron por la presencia del equipo israelí en la prueba, acciones que llevaron a interrumpir la competición.