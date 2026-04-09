Valdoviño celebra el Día del Libro agasajando lecturas durante todo el mes

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El Ayuntamiento de Valdoviño agasaja a los vecinos con libros. Es una de las iniciativas incluidas en la programación diseñada por la concejalía de Cultura para conmemorar el Día del Libro y el Día del Libro Infantil y Juvenil.

Desde esta semana, el hall de la casa de la cultura cuenta con una zona expositora con una selección de títulos de muy diversos géneros, autores, temáticas… y para muy diversos públicos.

En el horario habitual de apertura del centro, de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas, los vecinos pueden acercarse y echar un vistazo, seleccionando en su caso la publicación que le interese y llevánsedola para la casa.

Los libros proceden de los procesos de expurgo llevados a cabo en la biblioteca, y a medida que la ciudadanía vaya retirando obras, se irán renovando títulos.