El Baxi Ferrol visitará este miércoles a las líderes del Valencia Basket afrontando el partido con «mucha moral»

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Segundo capítulo del Tourmalet del Baxi Ferrol, al visitar este miércoles a las líderes del Valencia Basket, en la 27ª jornada de la Liga Femenina Endesa, que se disputará a partir de las 20:30 horas, en el Roig Arena.

El entrenador del Baxi Ferrol, Lino López, advirtió en la víspera del partido de la complejidad del próximo compromiso liguero que medirá a su equipo en una de las pistas más exigentes del campeonato, el Roig Arena de Valencia. Reconoció que las ferrolanas llegan “con mucha moral” tras la importante victoria lograda ante el Spar Girona, aunque insistió en la necesidad de mantener los pies en el suelo ante un rival de máximo nivel. “Somos conscientes de que hay que hacer muchas cosas bien para competir”, señaló.

Lino López puso en valor el potencial del adversario, al que definió como uno de los equipos más en forma del momento, recordando además su condición de actual campeón de la Copa de la Reina y uno de los principales aspirantes al título liguero.

En este contexto, el entrenador ferrolano incidió en la importancia de firmar un encuentro “muy completo en todos los sentidos”, tanto en defensa como en ataque, para tener opciones de competir. Asimismo, recalcó que el objetivo del equipo pasa por seguir creciendo y mejorando, manteniendo la máxima intensidad en cada acción del juego.

Por último, Lino López subrayó la dificultad de centrar la atención en una sola jugadora rival debido al elevado nivel de toda la plantilla contraria. “Tienen jugadoras de primer nivel mundial, por lo que hay que defender colectivamente y estar muy concentrados”, concluyó.