El Baxi Ferrol lucha hasta el final ante las líderes del Valencia Basket

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Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

El Baxi Ferrol se ha dejado hasta la última gota de sudor este miércoles visitando a las líderes del Valencia Basket, cayendo por 85-74, en la 27ª jornada de la Liga Femenina Endesa, disputado en el Roig Arena (Valencia).

El partido empezaba igualado entre los dos equipos, con tiempo de tanteo y una distancia mínima de las locales en los primeros minutos, pero que lograban afianzar con un miniparcial de 5-0. A pesar de esto, las ferrolanas, con Blanca Millán a la cabeza, luchaban para que la distancia que empezaba a abrirse no fuera amplia, con Clementine Samson siendo importante en el juego, logrando dejarla en trece puntos al final de este primer cuarto, con 29-16.

El Baxi Ferrol subía una marcha para empezar el segundo cuarto, con un buen 0-5 nada más empezar, por medio de Clementine Samson y Elena Rodríguez que las metía de lleno en el juego, ante un Valencia Basket que quería mantener la distancia entre los diez y los doce puntos, viendo como su rival le estaba jugando de tú a tú e incluso llevando la iniciativa del juego, pero eran las locales las que se iban por delante al descanso 45-33.

Tras la reanudación, el Valencia Basket tenía un problema con las faltas casi desde el arranque del tercer cuarto, que se sumaba a la cuarta falta de Hillsman, con técnica incluida, algo que quería aprovechar el Baxi Ferrol para intentar reducir las diferencias, sobresaliendo Dalayah Daniels en estos minutos, pero las valencianas seguían sin cometer fallos en defensa, en el cuarto menos anotador del partido y, aunque como en el anterior, se lo llevaban las ferrolanas por un punto, 58-47.

Elena Rodríguez tomaba la iniciativa en el Baxi Ferrol en el último cuarto, con dos buenos minutos de arranque que volvían a dejar la distancia en diez puntos, con el 61-51, pero, el Valencia Basket no había dicho la última palabra, sentenciando el partido desde la línea de tres, con una gran efectividad no perdonando en ninguno de sus lanzamientos y, aunque las ferrolanas le hacían frente, con buenas canastas de Alba Sánchez-Ramos o Claire Melia, la distancia se seguía manteniendo y, al final, el primer cuarto fue la clave de un partido que finalizaba con 85-74.

Con este resultado, el Baxi Ferrol tiene 13 victorias y 14 derrotas, en el 8º puesto de la tabla. Este sábado volverán a jugar en el Pabellón de A Malata, recibiendo al Casademont Zaragoza, a partir de las 19:00 horas.

Valencia Basket: Hillsman (15), Buenavida (8), Romero (7), Fiebich (22), Carrera (6) – también jugaron – Anderson (7), Ouviña (6), Chery (3), Araujo (3), Casas (3), Fam (5) y Ben (0).

Baxi Ferrol: Sotolova (12), Millán (7), Melia (12), Daniels (11), Joiner (8) – también jugaron – Sánchez-Ramos (7), Samson (9), Rodríguez (8) y Joris (0).

Árbitros: Paula Lema Parga, José Javier Marqueta Gracia y Sergio del Val Nuño.

Parciales: 29-16, 16-17, 13-14 y 27-27.

Pabellón: Roig Arena (Valencia).